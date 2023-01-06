SGK'dan 0 faizli konut kredisi fırsatı! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında maaş alanlar dikkat! TOKİ, Ziraat Bankası ve Halkbank...

SGK tarafından sunulan imkanla belirli şartları taşıyanlara sıfır faizli konut kredisi imkanı sağlanıyor. Başvuruların Ziraat Bankası, Halkbank ve TOKİ üzerinden yapılacağı süreç için detaylar merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyenler, "Sıfır faizli kredi imkanından kimler yararlanabilecek? " sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasıda yer alıyor. İşte, sıfır faizli konut için aranan şartlar ve başvuru detayları...