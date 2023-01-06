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Haberler Galeri SGK'dan 0 faizli konut kredisi fırsatı! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında maaş alanlar dikkat! TOKİ, Ziraat Bankası ve Halkbank...

SGK'dan 0 faizli konut kredisi fırsatı! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında maaş alanlar dikkat! TOKİ, Ziraat Bankası ve Halkbank...

Ocak 2023 itibariyle bankalar güncel kredi oranlarını duyurmayı sürdürüyor. Bir yandan yüksek faiz oranları başka yandan çoğalan konut fiyatları derken vatandaşlar ev sahibi olma hayallerini ertelemek mecburiyetinde kaldılar. Sunulan imkandan faydalanmak isteyenler doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Peki, faizsiz konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz konut sıralamasında hak sahipleri kimlerdir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 10:25
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SGK’dan 0 faizli konut kredisi fırsatı! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında maaş alanlar dikkat! TOKİ, Ziraat Bankası ve Halkbank...

SGK tarafından sunulan imkanla belirli şartları taşıyanlara sıfır faizli konut kredisi imkanı sağlanıyor. Başvuruların Ziraat Bankası, Halkbank ve TOKİ üzerinden yapılacağı süreç için detaylar merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyenler, "Sıfır faizli kredi imkanından kimler yararlanabilecek? " sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasıda yer alıyor. İşte, sıfır faizli konut için aranan şartlar ve başvuru detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’dan 0 faizli konut kredisi fırsatı! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında maaş alanlar dikkat! TOKİ, Ziraat Bankası ve Halkbank...

FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN YARARLANACAK HAK SAHİPLERİ KİMLERDİR?

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması

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SGK’dan 0 faizli konut kredisi fırsatı! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında maaş alanlar dikkat! TOKİ, Ziraat Bankası ve Halkbank...

Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların

Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

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SGK’dan 0 faizli konut kredisi fırsatı! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında maaş alanlar dikkat! TOKİ, Ziraat Bankası ve Halkbank...

Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,

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SGK’dan 0 faizli konut kredisi fırsatı! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında maaş alanlar dikkat! TOKİ, Ziraat Bankası ve Halkbank...

İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,