HaberlerGaleriSGK'dan 0 faizli konut kredisi fırsatı! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında maaş alanlar dikkat! TOKİ, Ziraat Bankası ve Halkbank...
SGK'dan 0 faizli konut kredisi fırsatı! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında maaş alanlar dikkat! TOKİ, Ziraat Bankası ve Halkbank...
Ocak 2023 itibariyle bankalar güncel kredi oranlarını duyurmayı sürdürüyor. Bir yandan yüksek faiz oranları başka yandan çoğalan konut fiyatları derken vatandaşlar ev sahibi olma hayallerini ertelemek mecburiyetinde kaldılar. Sunulan imkandan faydalanmak isteyenler doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Peki, faizsiz konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz konut sıralamasında hak sahipleri kimlerdir?