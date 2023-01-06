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Haberler Galeri İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının gelmesinin ardından okullara TYP kapsamında personel alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR tarafından gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 10:37
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İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullar için temizlik ve güvenlik personeli alımları gerçekleştiriliyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TYP kapsamında MEB bünyesine görev yapmak üzere yeni personel alımına ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Yeni alımlar hakkında açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

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İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?

TYP HANGİ DURUMLARDA UYGULANMAKTADIR?

Afet

Salgın

Acil Durum

Diğer Mücbir Sebepler

Sosyal Kriz