06 Ocak 2023, Cuma
İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?
İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının gelmesinin ardından okullara TYP kapsamında personel alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR tarafından gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 06.01.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 10:37
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