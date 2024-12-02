SGK yol haritasını çizdi: 6 yıl erken emeklilik kılavuzu oluştu! 2161 günle...

Sosyal güvenlik sistemi, emeklilik için gerekli şartları yerine getiren kadın çalışanlar için önemli avantajlar sunuyor. Bunlardan biri de doğum borçlanması düzenlemesi. Bu düzenleme, özellikle 3 çocuk sahibi olan kadınlar için erken emeklilik yolunu açıyor. Ancak doğum borçlanmasından kimlerin yararlanabileceği, şartları ve uygulama detayları hakkında pek çok soru bulunuyor. İşte doğum borçlanmasıyla ilgili bilmeniz gereken her şey...