02 Aralık 2024, Pazartesi
SGK yol haritasını çizdi: 6 yıl erken emeklilik kılavuzu oluştu! 2161 günle...
Kadınların emeklilik yaşını öne çekmeye yönelik önemli düzenlemelerden biri de doğum borçlanması. Özellikle üç çocuk sahibi annelere, doğum borçlanması sayesinde 6 yıl erken emeklilik şansı tanınıyor. Peki, doğum borçlanması nasıl yapılacak? Evlat edinenler de bu haktan yararlanabiliyor mu? İşte doğum borçlanmasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 02.12.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 07:36