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SGK yol haritasını çizdi: 6 yıl erken emeklilik kılavuzu oluştu! 2161 günle...

Kadınların emeklilik yaşını öne çekmeye yönelik önemli düzenlemelerden biri de doğum borçlanması. Özellikle üç çocuk sahibi annelere, doğum borçlanması sayesinde 6 yıl erken emeklilik şansı tanınıyor. Peki, doğum borçlanması nasıl yapılacak? Evlat edinenler de bu haktan yararlanabiliyor mu? İşte doğum borçlanmasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.12.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 07:36
SGK yol haritasını çizdi: 6 yıl erken emeklilik kılavuzu oluştu! 2161 günle...

Sosyal güvenlik sistemi, emeklilik için gerekli şartları yerine getiren kadın çalışanlar için önemli avantajlar sunuyor. Bunlardan biri de doğum borçlanması düzenlemesi. Bu düzenleme, özellikle 3 çocuk sahibi olan kadınlar için erken emeklilik yolunu açıyor. Ancak doğum borçlanmasından kimlerin yararlanabileceği, şartları ve uygulama detayları hakkında pek çok soru bulunuyor. İşte doğum borçlanmasıyla ilgili bilmeniz gereken her şey...

SGK yol haritasını çizdi: 6 yıl erken emeklilik kılavuzu oluştu! 2161 günle...

Doğum Borçlanması Kimlere Yapılabiliyor?

Doğum borçlanmasından faydalanabilecekler arasında sadece sigortalı çalışan kadınlar bulunuyor. Bu, SSK'lı çalışanlardan, kendi işini yapan Bağ-Kur'lulara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ayrıca, kamu çalışanı olan anneler ve isteğe bağlı sigorta ödeyen Bağ-Kur'lular da doğum borçlanmasından yararlanabiliyor. Ancak önemli bir detay: Borçlanma yapabilmek için doğumların, sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor.

SGK yol haritasını çizdi: 6 yıl erken emeklilik kılavuzu oluştu! 2161 günle...

Borçlanma İçin Prim Şartı Aranıyor mu?

Doğum borçlanması yapabilmek için prim ödeme şartı aranmaz. Ancak, borçlanma yapılacak günlerin, doğumdan önce sigorta priminin ödenmemiş olması gerekiyor. Yani, doğumdan sonra çalışmaya başlanmışsa o süreler borçlanılamaz.

SGK yol haritasını çizdi: 6 yıl erken emeklilik kılavuzu oluştu! 2161 günle...

Doğum Borçlanması ile Ne Kadar Süre Kazanılır?

Her çocuk için kadınlar 720 gün, yani 2 yıl kazanabiliyorlar. Bu süre, doğum sonrası çalışılmamışsa borçlanma ile tamamlanabilir ve bu primler emeklilik hesabına eklenir. Üç çocuk için toplamda 2.160 gün kazanılabilir. Bu da yaklaşık 6 yıl erken emeklilik anlamına geliyor.

SGK yol haritasını çizdi: 6 yıl erken emeklilik kılavuzu oluştu! 2161 günle...

Erken Emeklilik Mümkün mü?

Doğum borçlanması, emeklilik için gerekli prim gününü tamamlamayan annelere erken emeklilik fırsatı tanıyor. Özellikle 3 doğumu olan ve belirli prim gününü tamamlayamayan bir anne, doğum borçlanması sayesinde bu eksiği kapatabilir ve emekliliğini öne çekebilir.

SGK yol haritasını çizdi: 6 yıl erken emeklilik kılavuzu oluştu! 2161 günle...

Borçlanma Ne Zaman Yapılmalı?

Doğum borçlanmasının emekliliğe yakın bir tarihte yapılması öneriliyor. Çünkü çalışarak prim tamamlamak mümkünse, son dönemde yapılacak borçlanma işlemi, emeklilik yaşını beklerken prim tamamlamanızı sağlayabilir. Ancak emeklilik yaşı gelmiş ve prim eksikliği bulunuyorsa, bu eksiklik doğum borçlanmasıyla giderilebilir.

SGK yol haritasını çizdi: 6 yıl erken emeklilik kılavuzu oluştu! 2161 günle...

Evlat Edinenler Doğum Borçlanması Yapabilir mi?

Evlat edinme durumu, doğum borçlanmasına olanak tanıyan önemli bir konu. 2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadınlar, doğum borçlanması hakkına sahip olurlar. Ayrıca, evlat edinilen çocuğun biyolojik annesi de doğum borçlanması yapabilir. Bu durumda, evlat edinilen çocuğu doğuran annenin, doğumdan sonraki 2 yılı borçlanma hakkı bulunuyor.

SGK yol haritasını çizdi: 6 yıl erken emeklilik kılavuzu oluştu! 2161 günle...

Staj ve Çıraklık Durumunda Doğum Borçlanması

Staj ve çıraklık sigortalılığı, emeklilik açısından sigorta başlangıcı olarak sayılmıyor. Ancak, staj veya çıraklık sigortasından sonra doğum yapan anneler, bu doğumları için borçlanma yapabiliyorlar. Bu borçlanma, sigorta başlangıç tarihini geri çekebilmek için de kullanılabiliyor. Örneğin, 1996 yılında staj yapan ve 2001'de sigortalı olarak işe başlayan bir kadın, iki tarih arasındaki doğumu borçlanarak işe başlangıç tarihini 1999'a çekebilir ve EYT kapsamında erken emeklilik hakkı elde edebilir.

SGK yol haritasını çizdi: 6 yıl erken emeklilik kılavuzu oluştu! 2161 günle...

Doğum Borçlanması Tutarı Ne Kadar?

Doğum borçlanması, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 2024 yılı için en düşük borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin %32'si kadar. Bu, yaklaşık 6.400 TL civarına denk geliyor. Ancak, kadınlar daha yüksek prim ödeyerek borçlanmalarını artırabilir ve 7.5 katına kadar yüksek prim ödemesi yapabilirler.