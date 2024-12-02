Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 TÜİK (TEFE-TÜFE) kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Kira artış oranlarını belirleyecek olan TÜFE verileri, hem vatandaşlar hem de piyasa tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ekonomistlerin tahminleri, yıllık enflasyonda düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor.