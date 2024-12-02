02 Aralık 2024, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 TÜİK (TEFE-TÜFE) kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 TÜİK (TEFE-TÜFE) kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Kasım ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Kira artış oranlarını belirleyen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, ev sahibi ve kiracıların yanı sıra iş dünyası tarafından da yakından izleniyor. Ekonomistlerin beklentileriyle şekillenen piyasa öngörüleri, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.12.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 12:44
Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 TÜİK TEFE-TÜFE kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Kira artış oranlarını belirleyecek olan TÜFE verileri, hem vatandaşlar hem de piyasa tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ekonomistlerin tahminleri, yıllık enflasyonda düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor.

Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 TÜİK TEFE-TÜFE kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Kira Zammını Belirleyecek TÜFE Verileri Merak Konusu

Kasım ayı enflasyon oranı, kira sözleşmelerini yenileyecek vatandaşlar için büyük önem taşıyor. TÜFE verileri doğrultusunda belirlenecek zam oranları, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Ekonomistlerin beklentileri ise enflasyonun kasımda bir miktar yavaşlayabileceğine işaret ediyor.

Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 TÜİK TEFE-TÜFE kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Ekonomistlerin Kasım Ayı Enflasyon Beklentisi

Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, 15 ekonomistin katıldığı araştırmada kasım ayı enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Beklentiler, en düşük yüzde 1,70, en yüksek yüzde 2,54 aralığında şekillendi.

Ekonomistlerin tahminleri doğrultusunda, ekimde yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun kasım ayında yüzde 46,71 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 yılı sonu için enflasyon beklentisi yüzde 45,07 olarak açıklandı.

Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 TÜİK TEFE-TÜFE kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Ekim Ayında Enflasyon Verileri Nasıldı?

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı verilerine göre:

TÜFE: Aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterdi.

Yıllık Enflasyon: TÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 artarken, aralık ayına kıyasla yüzde 39,77 seviyesinde gerçekleşti.

12 Aylık Ortalama: TÜFE yüzde 62,02, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 43,93 arttı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de ekimde aylık bazda yüzde 1,29 artış kaydetmişti.

Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 TÜİK TEFE-TÜFE kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

3 Aralık'ta Gözler TÜİK'te Olacak

Kasım ayı enflasyon verileri, sadece kira artışlarını değil, aynı zamanda tüketici güvenini ve piyasa beklentilerini de şekillendirecek. 3 Aralık Salı günü saat 10.00'da açıklanacak verilerle birlikte, ekonominin gidişatı bir kez daha masaya yatırılacak.