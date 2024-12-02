02 Aralık 2024, Pazartesi
Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 TÜİK (TEFE-TÜFE) kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç?
Kasım ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Kira artış oranlarını belirleyen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, ev sahibi ve kiracıların yanı sıra iş dünyası tarafından da yakından izleniyor. Ekonomistlerin beklentileriyle şekillenen piyasa öngörüleri, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.
Giriş Tarihi: 02.12.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 12:44