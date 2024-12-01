Aile Destek Ödemesi aralık ayında ne zaman yatacak? Aile Destek Programı bu ay son mu, uzatılacak mı?

Aralık Ayı Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Aralık ayı ödemelerinin, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi, ay ortasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklama ile ödeme tarihi kesinleşecek. Konuyla ilgili gelişmeler takip edilecek ve en güncel bilgiler, kamuoyu ile paylaşılacak.