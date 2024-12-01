01 Aralık 2024, Pazar

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri Aile Destek Ödemesi aralık ayında ne zaman yatacak? Aile Destek Programı bu ay son mu, uzatılacak mı?

Aile Destek Ödemesi aralık ayında ne zaman yatacak? Aile Destek Programı bu ay son mu, uzatılacak mı?

Türkiye Aile Destek Programı'nın Aralık ayı ödemeleri, maddi desteğe ihtiyaç duyan aileler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz temmuz ayında uzatılan program kapsamında yapılan sosyal yardım ödemeleri, 2024 Aralık ayında yine hak sahiplerine aktarılacak. Aile Destek Ödemesi'nin ne zaman yapılacağı ise şu an en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 15:19
Aile Destek Ödemesi aralık ayında ne zaman yatacak? Aile Destek Programı bu ay son mu, uzatılacak mı?

Türkiye Aile Destek Programı'nın Aralık ayı ödemeleri, ihtiyaç sahibi aileler için büyük önem taşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yılın sonuna kadar devam edeceğini duyurduğu ödemelere dair son gelişmeleri açıkladı. İşte 2024 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Aile Destek Ödemesi aralık ayında ne zaman yatacak? Aile Destek Programı bu ay son mu, uzatılacak mı?

Aile Destek Programı Ödemeleri Ne Zaman Sona Erecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Türkiye Aile Destek Programı'nın yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu. Erdoğan, "2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz," ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama doğrultusunda, Aralık ayı ödemeleri, Aile Destek Programı'nın son ödeme dönemi olacak. Yani, 2024 Aralık ayı itibarıyla aile destek ödemeleri son kez yapılacak.

Aile Destek Ödemesi aralık ayında ne zaman yatacak? Aile Destek Programı bu ay son mu, uzatılacak mı?

Aralık Ayı Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Aralık ayı ödemelerinin, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi, ay ortasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklama ile ödeme tarihi kesinleşecek. Konuyla ilgili gelişmeler takip edilecek ve en güncel bilgiler, kamuoyu ile paylaşılacak.

Aile Destek Ödemesi aralık ayında ne zaman yatacak? Aile Destek Programı bu ay son mu, uzatılacak mı?

Aile Destek Programı'na başvurmuş ve ödeme almak için hak sahibi olan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ödeme durumlarını sorgulayabilecek. Aralık ayı ödemeleri, son kez hesaplara yatan destek olarak önemli bir aşama olacak.

Aile Destek Ödemesi aralık ayında ne zaman yatacak? Aile Destek Programı bu ay son mu, uzatılacak mı?

Aile Destek Ödemesi e-Devlet Sorgulama Ekranı

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin, hak sahiplerinin hesaplarına yatıp yatmadığı, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Ödemelerin durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak hızlı bir şekilde bilgi alabilirler. Bunun için, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" sayfası altında bulunan "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numarası ile giriş yapmaları yeterlidir. Bu işlem sayesinde, vatandaşlar ödemelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini anında öğrenebilir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!