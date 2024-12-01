01 Aralık 2024, Pazar
Aile Destek Ödemesi aralık ayında ne zaman yatacak? Aile Destek Programı bu ay son mu, uzatılacak mı?
Türkiye Aile Destek Programı'nın Aralık ayı ödemeleri, maddi desteğe ihtiyaç duyan aileler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz temmuz ayında uzatılan program kapsamında yapılan sosyal yardım ödemeleri, 2024 Aralık ayında yine hak sahiplerine aktarılacak. Aile Destek Ödemesi'nin ne zaman yapılacağı ise şu an en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.
Giriş Tarihi: 01.12.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 15:19