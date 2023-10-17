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Haberler Galeri SGK yaş-gün tablosunu yayınladı! 3600-5000-7200 prim hesabı baştan sona güncellendi! Yeni emeklilik şartları...

SGK yaş-gün tablosunu yayınladı! 3600-5000-7200 prim hesabı baştan sona güncellendi! Yeni emeklilik şartları...

Ülkemizde emeklilik sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen belli kriterlere dayanmaktadır. Her ülkenin kendi sosyal güvenlik sistemi ve emeklilik kuralları bulunsa da, genel olarak yaş, hizmet süresi ve prim ödemeleri gibi temel unsurlara dayalıdır. Emekli olmak isteyen kişilerin bu kriterleri karşılamaları gerekir. Ancak bazı durumlarda çalışanlar, daha erken emekli olma hakkı kazanabilirler. İşte kimler daha az primle erken emekli olabilir sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 17.10.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 16:46
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SGK yaş-gün tablosunu yayınladı! 3600-5000-7200 prim hesabı baştan sona güncellendi! Yeni emeklilik şartları...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ülkede emeklilik şartlarını değiştiren önemli bir güncellemeyi duyurdu. Yeni yaş-gün tablosu ile birlikte, 3600, 5000 ve 7200 prim hesapları sıfırlandı! Yeni emeklilik sistemi araştırma konusu oldu. İşte, az primle erken emeklilik konusu hakkında merak edilenler...

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SGK yaş-gün tablosunu yayınladı! 3600-5000-7200 prim hesabı baştan sona güncellendi! Yeni emeklilik şartları...

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ

EYT ile başlayan süreç ev hanımlarına emeklilik ve küçük esnafın prim süresinin düşürülme çalışmasıyla devam ediyor.

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SGK yaş-gün tablosunu yayınladı! 3600-5000-7200 prim hesabı baştan sona güncellendi! Yeni emeklilik şartları...

10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.

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SGK yaş-gün tablosunu yayınladı! 3600-5000-7200 prim hesabı baştan sona güncellendi! Yeni emeklilik şartları...

Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.

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SGK yaş-gün tablosunu yayınladı! 3600-5000-7200 prim hesabı baştan sona güncellendi! Yeni emeklilik şartları...

Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.