SGK yaş-gün tablosunu yayınladı! 3600-5000-7200 prim hesabı baştan sona güncellendi! Yeni emeklilik şartları...

Ülkemizde emeklilik sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen belli kriterlere dayanmaktadır. Her ülkenin kendi sosyal güvenlik sistemi ve emeklilik kuralları bulunsa da, genel olarak yaş, hizmet süresi ve prim ödemeleri gibi temel unsurlara dayalıdır. Emekli olmak isteyen kişilerin bu kriterleri karşılamaları gerekir. Ancak bazı durumlarda çalışanlar, daha erken emekli olma hakkı kazanabilirler. İşte kimler daha az primle erken emekli olabilir sorusunun cevabı...