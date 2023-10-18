18 Ekim 2023, Çarşamba
Asgari ücret zam tablosu oluştu! 2024 ilklerin yılı olacak...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Türkiye'deki asgari ücret ve emekli maaşlarında önemli değişiklikler gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu önemli değişiklikler için çalışmalarına son sürat devam ediyor. TÜRK-İş, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alacak 3 formülü duyurdu…
Giriş Tarihi: 18.10.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 18:22
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