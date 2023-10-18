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Asgari ücret zam tablosu oluştu! 2024 ilklerin yılı olacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Türkiye'deki asgari ücret ve emekli maaşlarında önemli değişiklikler gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu önemli değişiklikler için çalışmalarına son sürat devam ediyor. TÜRK-İş, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alacak 3 formülü duyurdu…

Giriş Tarihi: 18.10.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 18:22
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Asgari ücret zam tablosu oluştu! 2024 ilklerin yılı olacak...

Asgari ücret, Temmuz ayında gerçekleşen ara zamla birlikte yüzde 34'lük büyük bir artışla 11.402 TL seviyesine yükseldi. Bu önemli artışın ardından ise gözler, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret miktarına çevrildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve emekli zammı konularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatı verdi. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra TÜRK-İş'ten de Asgari Ücret Komisyonu için dikkat çeken bir açıklama geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zam tablosu oluştu! 2024 ilklerin yılı olacak...

Asgari ücret, her yıl Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyon, yaklaşık bir aylık süre boyunca çeşitli görüşmeler ve uzlaşmalar sonucu yeni asgari ücreti tespit etmekle görevlidir. Komisyonun başkanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üyelerinden biri yapıyor.

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Asgari ücret zam tablosu oluştu! 2024 ilklerin yılı olacak...

Asgari ücret, Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 liraya brüt ise 13.414 lira seviyesine yükseldi.

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Asgari ücret zam tablosu oluştu! 2024 ilklerin yılı olacak...

2024'TE BİR İLK YAŞANACAK

Asgari ücretin optimal seviyede tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şimdiden şaha çalışmalarını gerçekleştirirken işçi tarafını temsilen TÜRK-İş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Asgari Ücret Komisyonu'nda işçi tarafı TÜRK-İş yetkililendirilecek üyeler için yeni bir oluşuma gideceğinini açıkladı. Buna göre, toplantıda işçileri temsil eden komisyon üyelerinin 2 kadın-2 erkek olmak üzere çoğunluğunun asgari ücretlilerden oluşması planlanıyor.

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Asgari ücret zam tablosu oluştu! 2024 ilklerin yılı olacak...

İşçi tarafını temsilen komisyonun 20 Kasım'dan sonra kurulacağını ifade eden TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmayalım. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Allah nasip ederse yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar." diye konuştu.

İşçi tarafının diğer 1 üyesinin de TÜRK-İş'in yetkilendirdiği sendika üyesi olması bekleniyor.