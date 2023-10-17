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Haberler Galeri KPSS şartlı 1500 denetmen alınacak! Ticaret Bakanlığı memur alımı iş başvuru tarihi ve şartları neler? 

KPSS şartlı 1500 denetmen alınacak! Ticaret Bakanlığı memur alımı iş başvuru tarihi ve şartları neler? 

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber canlı yayınında 1500 denetmen alımına ilişkin açıklamlarda bulundu. Konuya ilişkin başvuruda bulunmak isteyen adaylar detaylarını araştırmaya başladı. Peki Ticaret Bakanlığı 1500 denetmen başvuruları ne zaman başlıyor? 1500 denetmen başvuru şartları neler? Kaç KPSS puanı isteniyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 11:58
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Bakan Ömer Bolat işçi alımını son dakika duyurdu! KPSS şartlı 1500 denetmen alınacak! Ticaret Bakanlığı iş başvuru tarihi ve şartları neler?

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 81 ilde istihdam edilmek üzere 1500 kadrolu memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlgili duyuruda alınacak memur sayısı ve kadro dağılımı belirtildi. Bu haberin ardından pek çok kişi, Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuru sürecini yakından takip etmeye başladı ve başvuru şartlarına dair detaylı bilgileri öğrenmek için kaynaklara yöneldi. İşte konuya ilişkin detaylar...

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Bakan Ömer Bolat işçi alımını son dakika duyurdu! KPSS şartlı 1500 denetmen alınacak! Ticaret Bakanlığı iş başvuru tarihi ve şartları neler?

1500 KADROLU MEMUR ALIMI

Ticaret Bakanlığı 1500 kadrolu memur alımı için yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha etkin bir piyasa denetimi yapmayı, stokçuluk, güvensiz ürün ve fahiş fiyat artışları gibi vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan haksız ticari uygulamalarla mücadelemizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bir kısmı gümrük kapılarımızda görevlendireceğimiz yeni arkadaşlarımızın gümrük işlemlerinin hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bahse konu personel alımı süreci hakkında, Ticaret Bakanlığımızca gerekli duyuru yapılacaktır."

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Bakan Ömer Bolat işçi alımını son dakika duyurdu! KPSS şartlı 1500 denetmen alınacak! Ticaret Bakanlığı iş başvuru tarihi ve şartları neler?

BAKAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı 1500 kadrolu memur alımına ilişkin Bakan Bolat, "KPSS ile bin 500 denetmen alıp piyasayı denetleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Ömer Bolat işçi alımını son dakika duyurdu! KPSS şartlı 1500 denetmen alınacak! Ticaret Bakanlığı iş başvuru tarihi ve şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ticaret Bakanlığı duyurular ekranından tarih ve sürece ilişkin ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.