KPSS şartlı 1500 denetmen alınacak! Ticaret Bakanlığı memur alımı iş başvuru tarihi ve şartları neler? 

1500 KADROLU MEMUR ALIMI

Ticaret Bakanlığı 1500 kadrolu memur alımı için yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha etkin bir piyasa denetimi yapmayı, stokçuluk, güvensiz ürün ve fahiş fiyat artışları gibi vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan haksız ticari uygulamalarla mücadelemizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bir kısmı gümrük kapılarımızda görevlendireceğimiz yeni arkadaşlarımızın gümrük işlemlerinin hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bahse konu personel alımı süreci hakkında, Ticaret Bakanlığımızca gerekli duyuru yapılacaktır."