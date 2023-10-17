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KPSS şartlı 1500 denetmen alınacak! Ticaret Bakanlığı memur alımı iş başvuru tarihi ve şartları neler?
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber canlı yayınında 1500 denetmen alımına ilişkin açıklamlarda bulundu. Konuya ilişkin başvuruda bulunmak isteyen adaylar detaylarını araştırmaya başladı. Peki Ticaret Bakanlığı 1500 denetmen başvuruları ne zaman başlıyor? 1500 denetmen başvuru şartları neler? Kaç KPSS puanı isteniyor?