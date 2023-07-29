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Haberler Galeri Emekliye %58 kök zam tablosu değişti! SGK SSK BAĞKUR Tarım 7.900 TL alana 10.421,68 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, intibak ilavesi…

Emekliye %58 kök zam tablosu değişti! SGK SSK BAĞKUR Tarım 7.900 TL alana 10.421,68 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, intibak ilavesi…

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu yıl aldığı ek iyileştirmelerle ocak ve temmuz aylarında yapılan yüzde 30 ve yüzde 25 zamın ardından, önümüzdeki yılın ilk ayında yapılacak artış için ipucu verildi. Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu TÜFE tahminiyle enflasyon artışı şekillendi. SSK ve Bağ-Kur maaşlarını kalem kalem hesaplandı. Peki, kim ne kadar alacak?

Giriş Tarihi: 29.07.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 11:18
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Emekliye %58 kök zam tablosu değişti! SGK SSK BAĞKUR Tarım 7.900 TL alana 10.421,68 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, intibak ilavesi…

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 58 olarak belirlenmesiyle şekilleniyor. 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, bu tahmine göre yüzde 31.92 çıkabilecek. Emeklilerin heyecanla beklediği Ocak zammı, bu tahminle birlikte gündemde yerini alıyor. Peki emekliye ek zam gelecek mi? Emekliye seyyanen zam verilecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %58 kök zam tablosu değişti! SGK SSK BAĞKUR Tarım 7.900 TL alana 10.421,68 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, intibak ilavesi…

CEVDET YILMAZ'IN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili, "Emekli maaşında yıl sonunda yeni bir değerlendirme yapılacak" dedi.

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Emekliye %58 kök zam tablosu değişti! SGK SSK BAĞKUR Tarım 7.900 TL alana 10.421,68 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, intibak ilavesi…

Milyonlarca emeklinin Ocak zammının ipucu şimdiden geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu tahminini güncellemesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı şekillendi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 oldu. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in haberi...

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Emekliye %58 kök zam tablosu değişti! SGK SSK BAĞKUR Tarım 7.900 TL alana 10.421,68 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, intibak ilavesi…

OCAK ZAMMI YÜZDE 31.92 ORANINA ÇIKABİLECEK

Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek.

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Emekliye %58 kök zam tablosu değişti! SGK SSK BAĞKUR Tarım 7.900 TL alana 10.421,68 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, intibak ilavesi…

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, bu tahmine göre yüzde 31.92 çıkabilecek.