Emekliye %58 kök zam tablosu değişti! SGK SSK BAĞKUR Tarım 7.900 TL alana 10.421,68 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, intibak ilavesi…

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu yıl aldığı ek iyileştirmelerle ocak ve temmuz aylarında yapılan yüzde 30 ve yüzde 25 zamın ardından, önümüzdeki yılın ilk ayında yapılacak artış için ipucu verildi. Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu TÜFE tahminiyle enflasyon artışı şekillendi. SSK ve Bağ-Kur maaşlarını kalem kalem hesaplandı. Peki, kim ne kadar alacak?