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SGK yapılandırma ödeme son gün ne zaman? SGK yapılandırma ödeme ilk taksit nereye yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borç yapılandırma yapanların prim borçlarının ilk taksit ödemesi için son gün merak ediliyor. 0 Eylül'de sona eren 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinde son günün ne zaman olacağı sorgulanıyor. Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekecek. Peki; SGK yapılandırma ödeme son gün ne zaman

Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:02 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 11:37
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SGK yapılandırma ödeme son gün ne zaman? SGK yapılandırma ödeme ilk taksit nereye yatacak?

SGK yapılandırma ödeme son gün ne zaman? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, yapılandırılan borçların ödemelerinde son gün sorgulanıyor. Yapılandırma Kanunu kapsamında, 1 milyonun üzerinde vatandaşın Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri ve diğer borç cezaları yapılandırılmıştı. Peki; SGK yapılandırma ödeme son gün ne zaman?

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SGK yapılandırma ödeme son gün ne zaman? SGK yapılandırma ödeme ilk taksit nereye yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruları 30 Eylül'de sona eren 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım 2021'e kadar yapılacak.

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SGK yapılandırma ödeme son gün ne zaman? SGK yapılandırma ödeme ilk taksit nereye yatacak?

İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2021'de sona erecek.

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SGK yapılandırma ödeme son gün ne zaman? SGK yapılandırma ödeme ilk taksit nereye yatacak?

Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

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SGK yapılandırma ödeme son gün ne zaman? SGK yapılandırma ödeme ilk taksit nereye yatacak?

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyenlerin başvuruları sonucunda önemli miktarda SGK alacağı yapılandırıldı.

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