SGK yapılandırma ödeme son gün ne zaman? SGK yapılandırma ödeme ilk taksit nereye yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borç yapılandırma yapanların prim borçlarının ilk taksit ödemesi için son gün merak ediliyor. 0 Eylül'de sona eren 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinde son günün ne zaman olacağı sorgulanıyor. Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekecek. Peki; SGK yapılandırma ödeme son gün ne zaman