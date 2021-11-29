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Asgari ücrette kritik hafta! 2022 asgari ücret zammı için rakamlar belli oldu! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret 2022 zammı için geri sayım başladı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler yeni asgari ücretin belirleneceği komisyon toplantısına çevrildi. Çarşamba günü ilk toplantı gerçekleştirilecek. Bu sene farklı çalışmaların yapıldığı asgari ücrette yüksek zam beklentisi sürüyor. Hükümetten yapılan açıklamalar sonrası çalışanların merakla beklediği yeni asgari ücret için rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...