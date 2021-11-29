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Haberler Galeri Asgari ücrette kritik hafta! 2022 asgari ücret zammı için rakamlar belli oldu! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrette kritik hafta! 2022 asgari ücret zammı için rakamlar belli oldu! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2022 zammı için geri sayım başladı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler yeni asgari ücretin belirleneceği komisyon toplantısına çevrildi. Çarşamba günü ilk toplantı gerçekleştirilecek. Bu sene farklı çalışmaların yapıldığı asgari ücrette yüksek zam beklentisi sürüyor. Hükümetten yapılan açıklamalar sonrası çalışanların merakla beklediği yeni asgari ücret için rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 11:53
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Asgari ücrette kritik hafta! 2022 asgari ücret zammı için rakamlar belli oldu! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu sene bir ilk gerçekleştirildi ve asgari ücrete yönelik anket çalışması yapıldı. Bakan Vedat Bilgin'in anket sonucunu Başkan Erdoğan'a sunması bekleniyor. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrette kritik hafta! 2022 asgari ücret zammı için rakamlar belli oldu! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETTE KRİTİK HAFTA!

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği yeni asgari ücrette ilk toplantı 1 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Resmi makamlardan yeni asgari ücretin ilk toplantıda belirlenmesine yönelik mesajlar gelmeye devam ediyor.

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Asgari ücrette kritik hafta! 2022 asgari ücret zammı için rakamlar belli oldu! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2022 yılı asgari ücret zammı için bazı oranlar dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalara göre, asgari ücrete yüzde 25-30 arasında artış yapılması ön görülüyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

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Asgari ücrette kritik hafta! 2022 asgari ücret zammı için rakamlar belli oldu! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor.

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Asgari ücrette kritik hafta! 2022 asgari ücret zammı için rakamlar belli oldu! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette vergi düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor"