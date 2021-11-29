SGK prim borçları ödemesi ne zaman? İkinci taksit ne zaman ödemeli? SGK prim borçları ödemesi ne kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son günün 30 Kasım olduğu duyurdu. SGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruları 30 Eylül'de sona eren 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım 2021'e kadar yapılacak. İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2021'de sona erecek. Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan değerlendirdi.

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