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SGK üzerinden başvuru imkanı! Geri ödemesiz 34.080 TL yatacak! Her ay düzenli olarak...

Yüz binlerce kişinin iş hayatına katılması için önemli çalışmalar yapılıyor. Başvurular internet üzerinden yapılabilirken, olumlu sonuçlananların hesabına 2 bin 840 lira yatıyor. 2021 yılında zam gelen ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılıyor. Kadınların iş hayatında kalabilmeleri için sağlanan bu destek için devlet bakıcı desteği imkanını devreye sokuyor. Çoğu kişinin bilmediği bu destek ile annelerin hesabına aylık 2.840 TL ödeme yapılıyor. İşte, destekten yararlanmak için aranan şartlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.09.2021 19:21 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 19:21
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SGK üzerinden başvuru imkanı! Geri ödemesiz 34.080 TL yatacak! Her ay düzenli olarak...

SGK üzerinden başvuru imkanı! Geri ödemesiz 34.080 TL yatacak! Her ay düzenli olarak ödemeler yapılıyor. Kadınların iş hayatına katılımını sağlamak için sunulan destekler bulunuyor. Devlet tarafından yapılan yardımlar ile çocuklu annelerin iş hayatında kalmaları amaçlanıyor. SGK üzerinden kolaylıkla başvurularını tamamlayan vatandaşların olumlu geri dönüş almaları halinde hesaplarına ücretler yatıyor. Çoğu anneye bakıcı imkanı sağlayan bu destek için başvuru şartlarını haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK üzerinden başvuru imkanı! Geri ödemesiz 34.080 TL yatacak! Her ay düzenli olarak...

İSTİHDAMI KORUMAK İÇİN

Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay 'eğitimli bakıcı' desteği adı altında ödeme yapıyor.

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SGK üzerinden başvuru imkanı! Geri ödemesiz 34.080 TL yatacak! Her ay düzenli olarak...

Bu yıl bu ödeme zamlandı. Geçen yıl 300 Euro (2.600 lira) olan eğitimli bakıcı desteği, 1 Ocak'tan itibaren 325 Euro'ya (yaklaşık 2.840 lira) yükseltildi. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere her ay verilen destek ise 350 Euro'yu (3.058 lira) geçiyor.

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SGK üzerinden başvuru imkanı! Geri ödemesiz 34.080 TL yatacak! Her ay düzenli olarak...

0-2 YAŞ ÇOCUĞU OLAN

Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK'nın yürüttüğü 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' için Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla ikamet eden anneler, e-Devlet şifresi ile 'sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org.tr' adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

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SGK üzerinden başvuru imkanı! Geri ödemesiz 34.080 TL yatacak! Her ay düzenli olarak...

Desteğe, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK'lı (4A) anneler başvurabiliyor.