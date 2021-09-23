SGK üzerinden başvuru imkanı! Geri ödemesiz 34.080 TL yatacak! Her ay düzenli olarak...

Yüz binlerce kişinin iş hayatına katılması için önemli çalışmalar yapılıyor. Başvurular internet üzerinden yapılabilirken, olumlu sonuçlananların hesabına 2 bin 840 lira yatıyor. 2021 yılında zam gelen ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılıyor. Kadınların iş hayatında kalabilmeleri için sağlanan bu destek için devlet bakıcı desteği imkanını devreye sokuyor. Çoğu kişinin bilmediği bu destek ile annelerin hesabına aylık 2.840 TL ödeme yapılıyor. İşte, destekten yararlanmak için aranan şartlar...