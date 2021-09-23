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Hem iki maaş hem 2. tazminat! 20 günden fazla izin hakkı da var! Çalışan emeklilerin yüzünü güldüren gelişme!

Emekli olduktan sonra çalışmak durumunda kalan vatandaşlarımız birçok ek haklardan yararlanabiliyor. Emekli olanlar da aynı emekli olmadan önceki gibi birçok işçi hakkına sahip oluyor. İhbar, kıdem tazminatlarının yanı sıra izinlerden de faydalanmak mümkün. Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse şartlar değişiyor. İşte emekli vatandaşlara birden fazla tazminat ve çift maaş hakkı!

Giriş Tarihi: 23.09.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 17:15
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Hem iki maaş hem 2. tazminat! 20 günden fazla izin hakkı da var! Çalışan emeklilerin yüzünü güldüren gelişme!

Emekli çalışanlara aldığı emekli maaşlarının üstüne hem ek kazanç sağlıyor, hem de işçilerin yararlandığı birçok haktan da yararlanabiliyor. 50 yaş barajını geçen emekli vatandaşlara yıllık en az 20 gün izin veriliyor. Bir dönem çalışan emeklilerin maaşından yüzde 10 kesinti yapılırken bu madde 2016'da kaldırıldı ve emekli maaşları tam yatmaya başladı. İşte, kesintisiz hem iki maaş hem de 2. tazminat alma yolları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hem iki maaş hem 2. tazminat! 20 günden fazla izin hakkı da var! Çalışan emeklilerin yüzünü güldüren gelişme!

1- Emekliler hem maaş alıp hem çalışabilir mi?
Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz.

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Hem iki maaş hem 2. tazminat! 20 günden fazla izin hakkı da var! Çalışan emeklilerin yüzünü güldüren gelişme!

2- Emekli olduktan sonra kendi işinde çalışanlardan kesinti yapılıyor mu?
Eskiden Bağ-Kur kapsamında ve vergi mükellefi olan ya da şirket ortaklarından maaşlarından yüzde 10 kesinti yapılırdı. Bu uygulama 2016'da kaldırıldı. Artık emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunmaya devam edenlerin emekli maaşlarından kesinti yapılmıyor.

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Hem iki maaş hem 2. tazminat! 20 günden fazla izin hakkı da var! Çalışan emeklilerin yüzünü güldüren gelişme!

3- Kimlerden prim kesintisi yapılmaz?
Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlardan, işçi olarak ya da devlet memuru olarak çalışıp emekli olduktan sonra kendi işini kuranlardan, eğitim kurumlarında ücret karşılığı ders verenlerden, vakıf üniversitelerinde görev alanlardan SGDP kesintisi yapılmıyor.

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Hem iki maaş hem 2. tazminat! 20 günden fazla izin hakkı da var! Çalışan emeklilerin yüzünü güldüren gelişme!

4- Emekli çalışanlar kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izin desteğinden yararlanabilir mi?
Emekliler kısa çalışma ödeneğinden de, ücretsiz izinde olanlara ödenen nakdi ücret desteğinden de yararlanamaz.