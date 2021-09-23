Hem iki maaş hem 2. tazminat! 20 günden fazla izin hakkı da var! Çalışan emeklilerin yüzünü güldüren gelişme!

Emekli çalışanlara aldığı emekli maaşlarının üstüne hem ek kazanç sağlıyor, hem de işçilerin yararlandığı birçok haktan da yararlanabiliyor. 50 yaş barajını geçen emekli vatandaşlara yıllık en az 20 gün izin veriliyor. Bir dönem çalışan emeklilerin maaşından yüzde 10 kesinti yapılırken bu madde 2016'da kaldırıldı ve emekli maaşları tam yatmaya başladı. İşte, kesintisiz hem iki maaş hem de 2. tazminat alma yolları!