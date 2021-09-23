23 Eylül 2021, Perşembe
Hem iki maaş hem 2. tazminat! 20 günden fazla izin hakkı da var! Çalışan emeklilerin yüzünü güldüren gelişme!
Emekli olduktan sonra çalışmak durumunda kalan vatandaşlarımız birçok ek haklardan yararlanabiliyor. Emekli olanlar da aynı emekli olmadan önceki gibi birçok işçi hakkına sahip oluyor. İhbar, kıdem tazminatlarının yanı sıra izinlerden de faydalanmak mümkün. Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse şartlar değişiyor. İşte emekli vatandaşlara birden fazla tazminat ve çift maaş hakkı!
Giriş Tarihi: 23.09.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 17:15
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18