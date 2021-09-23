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Emekliye karşılıksız olarak veriliyor! SGK - Bağ-Kur ve memur emeklisini kapsıyor! 3 gün içinde hesapta...

Milyonlarca emekli yeni yılda birçok kazanç elde etti. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara yapılan zammın yanında ikramiye ile promosyon ödemeleri emekli vatandaşlara derin nefes aldırıyor. Sadece emekliler değil, dul ve yetim maaşı alan da alabiliyor. Tek tek açıklanıyor. Rakamlar yükseliyor. Milyonlarca emekli 2021 yılında bankaların verdiği emekli promosyon ücretlerini merak ediyor. Taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olan vatandaşlar 3 yıllık anlaşma sonrasında ödemeleri alabiliyor. İşte, bankaların promosyon ödemeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.09.2021 22:03
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Emekliye karşılıksız olarak veriliyor! SGK - Bağ-Kur ve memur emeklisini kapsıyor! 3 gün içinde hesapta...

Emekliye karşılıksız olarak veriliyor. SGK - Bağ-Kur ve memur emeklisini kapsıyor. 3 gün içinde hesaptalara yatırılıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemeleri için yeni gelişmeler yaşanıyor. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetimlerin de bu imkandan yararlanma fırsatı bulunuyor. Bankalar promosyon fırsatlarını tek tek açıkladı. Pek çok emekli 3 yılını doldurarak ikinci promosyon ödemesini alırken, yeni emekli olanlarda fırsattan yararlanabiliyor. Güncel promosyon ödemelerini haberimizde derledik.

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Emekliye karşılıksız olarak veriliyor! SGK - Bağ-Kur ve memur emeklisini kapsıyor! 3 gün içinde hesapta...

3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM

İşlem basit. 3 yıllık taahhüt süresi dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

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Emekliye karşılıksız olarak veriliyor! SGK - Bağ-Kur ve memur emeklisini kapsıyor! 3 gün içinde hesapta...

YAPIKREDİ 1750 TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR

Dev banka emekli vatandaşlar için harekete geçti. Promosyon ödemelerinde miktar yükseltildi. 1 Nisan itibarı ile başladı. Yeni emekli olanlar ya da maaşını YapıKredi'ye taşıyanlara 1750 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Emekliler için uygulananan kampanya 31 Mayıs tarihine kadar geçerli. Herhangi bir ek koşul bulunmuyor. Bütün emekliler yararlanabiliyor.

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Emekliye karşılıksız olarak veriliyor! SGK - Bağ-Kur ve memur emeklisini kapsıyor! 3 gün içinde hesapta...

1.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerden yapılabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanıyor ve tek bir promosyon ödemesi yapılıyor.

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Emekliye karşılıksız olarak veriliyor! SGK - Bağ-Kur ve memur emeklisini kapsıyor! 3 gün içinde hesapta...

ARKADAŞINI GETİRENE 150 TL ÖDEME

Bankalar emekli vatandaşlar için adeta yarışta. Emeklilerin maaş müşterisi olmasını sağlamak için promosyon dışında çeşitli kampanyalar da düzenleniyor. Bunlardan bir yenisi ise Garanti BBVA tarafından hayata geçirildi. Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 1.500 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca arkadaşını maaş müşterisi yapan emeklilere bir arkadaş için 150 TL ek ödeme yapılıyor. Sayı sınırı bulunmuyor. Emekli maaşını Garanti'ye taşıyanlardan EFT ve have ücreti de alınmıyor.