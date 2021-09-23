23 Eylül 2021, Perşembe
Emekliye karşılıksız olarak veriliyor! SGK - Bağ-Kur ve memur emeklisini kapsıyor! 3 gün içinde hesapta...
Milyonlarca emekli yeni yılda birçok kazanç elde etti. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara yapılan zammın yanında ikramiye ile promosyon ödemeleri emekli vatandaşlara derin nefes aldırıyor. Sadece emekliler değil, dul ve yetim maaşı alan da alabiliyor. Tek tek açıklanıyor. Rakamlar yükseliyor. Milyonlarca emekli 2021 yılında bankaların verdiği emekli promosyon ücretlerini merak ediyor. Taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olan vatandaşlar 3 yıllık anlaşma sonrasında ödemeleri alabiliyor. İşte, bankaların promosyon ödemeleri...
Giriş Tarihi: 23.09.2021 22:03
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