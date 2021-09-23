Emekliye karşılıksız olarak veriliyor! SGK - Bağ-Kur ve memur emeklisini kapsıyor! 3 gün içinde hesapta...

3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM



İşlem basit. 3 yıllık taahhüt süresi dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.