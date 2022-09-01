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SGK bordrosunda bu harflere dikkat! Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Fark etmeyen dizini döver...

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca vatandaş emeklilik hayali kuruyor. Emekli olmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Ancak bazen başka yollara başvuranlar çıkarabiliyor. SGK bu tarz durumların önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. SGK dökümünde bulunan bazı harfler ise emeklilik hakkınızı doğrudan etkileyebiliyor. Bu süreçte bordrolarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, emeklilik için dikkat edilmesi gereken hususlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2022 16:07
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SGK uyardı! SGK bordrosunda bu harflere dikkat! Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Fark etmeyen dizini döver...

SGK bordrosunda bu harflere dikkat. Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz. Ülkemizde bazı şartları yerine getirenler emeklilik hakkı kazanıyor. SGK primini ödemek aranan şartlar arasında bulunuyor. Bir iş yerinde çalışarak veya kendi primlerinizi ödeyerek emeklilik hakkı kazanılıyor. Ancak farklı yollara başvurarak emekli olma yolunu deneyenlerde bulunuyor. SGK bu tarz durumların önüne geçmek için çalışmalar yürütüyor. İşte, konu hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK uyardı! SGK bordrosunda bu harflere dikkat! Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Fark etmeyen dizini döver...

Türkiye'de emeklilik için mutlaka SGK'ya prim ödemek gerekiyor. Bu primler de ya bir işyerinde çalışarak ya da kendi işinizi yaparak ödemek mümkün.

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SGK uyardı! SGK bordrosunda bu harflere dikkat! Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Fark etmeyen dizini döver...

Ayrıca isteğe bağlı sigorta ya da borçlanmalar yoluyla da prim kazanılıyor. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor.

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SGK uyardı! SGK bordrosunda bu harflere dikkat! Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Fark etmeyen dizini döver...

Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık E-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz. Böylece sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış hepsini görebiliriz.

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SGK uyardı! SGK bordrosunda bu harflere dikkat! Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Fark etmeyen dizini döver...

Ancak primlerinizin geçerli olması için mutlaka fiili çalışmanız olmalı. Halk arasında 'hatır sigortası' denilen uygulamalar, yani çalışmadan bir yakınınızın işyerinde sigortalı gösterilme hali ileride başınıza iş açabilir.