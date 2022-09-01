SGK bordrosunda bu harflere dikkat! Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Fark etmeyen dizini döver...

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca vatandaş emeklilik hayali kuruyor. Emekli olmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Ancak bazen başka yollara başvuranlar çıkarabiliyor. SGK bu tarz durumların önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. SGK dökümünde bulunan bazı harfler ise emeklilik hakkınızı doğrudan etkileyebiliyor. Bu süreçte bordrolarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, emeklilik için dikkat edilmesi gereken hususlar...