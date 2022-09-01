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Haberler Galeri Sıfır araba fiyatlarında liste belli oldu! Markalar sil baştan güncelledi! Nissan, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen kampanyaları...

Sıfır araba fiyatlarında liste belli oldu! Markalar sil baştan güncelledi! Nissan, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen kampanyaları...

Araba almak isteyenler sıfır ve ikinci el fiyatlarını yakından takip ediyor. Son dönemde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında büyük düşüş gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 6+6 sınırlaması araba fiyatlarına etki gösterdi. Sıfır araba piyasasında 30 ila 50 bin liraya yaklaşan indirimler oldu. Diğer yandan araba alacaklar," Fiyatlar düşer mi? Yeni düzenleme gelecek mi? sorularına yanıt aranıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 13:14
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Sıfır araba fiyatlarında liste belli oldu! Markalar sil baştan güncelledi! Nissan, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen kampanyaları...

Araba fiyatları için güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından araç satışında alınan tedbirler piyasaya olumlu yansıdı. Otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartına takılmak istemeyen satıcılar, fiyatları hızla düşürmeye başladı. Özellikle sıfır araba fiyatlarında büyük düşüş gözlemlendi. Büyük otomobil firmaları güncelledikleri fiyatları tek tek açıkladı. İşte, Nissan, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen kampanyalı fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır araba fiyatlarında liste belli oldu! Markalar sil baştan güncelledi! Nissan, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen kampanyaları...

2022 NİSSAN SATIŞ KAMPANYASI

Nissan Micra modellerinde kampanyaya özel 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sağlanıyor. Ağustos ayı kampanyasına özel Nissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Tekna EU6DF modelinde ise özel indirimli fiyat uygulanıyor. Bu modeli 591.300 TL yerine indirimli olarak 561.500 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

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Sıfır araba fiyatlarında liste belli oldu! Markalar sil baştan güncelledi! Nissan, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen kampanyaları...

Nissan Juke modellerinde ise 70.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. 2022 model Nissan Juke modellerine Ağustos ayında 619.500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Ağustos ayı kampanyası kapsamında Nissan Qashqai modellerinde 12 ay vade %0 faiz oranlı 150.000 TL tutarında krediden yararlanabilirsiniz. Kredi kampanyası Design Pack ve üzeri versiyonlarda geçerlidir.

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Sıfır araba fiyatlarında liste belli oldu! Markalar sil baştan güncelledi! Nissan, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen kampanyaları...

FORD 2022 KAMPANYA DETAYLARI

Ağustos ayında Ford Fiesta, Ford Focus, Yeni Ford Kuga ve Ford Ecosport modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.

Ford ticari araçlarda 3 yıl sınırsız km garantisi veriliyor. Kampanya kapsamında Tourneo Courier, Transit Courier, Tourneo Connect, Transit Connect, Tourneo Custom, Transit Custom, Transit Van, Transit Minibüs, Transit Kamyonet ticari araç modellerinde geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,99 faiz, fırsatı sunuluyor.

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Sıfır araba fiyatlarında liste belli oldu! Markalar sil baştan güncelledi! Nissan, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen kampanyaları...

HYUNDAİ 2022 KAMPANYA DETAYLARI

Hyundai i10 modellerinde Ağustos ayı kampanyası kapsamında 6 ay ertelemeli %2,19, 3 ay ertelemeli %1,99'dan başlayan faiz oranlı kredi desteği veriliyor.