Sıfır araba fiyatlarında liste belli oldu! Markalar sil baştan güncelledi! Nissan, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen kampanyaları...

Araba almak isteyenler sıfır ve ikinci el fiyatlarını yakından takip ediyor. Son dönemde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında büyük düşüş gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 6+6 sınırlaması araba fiyatlarına etki gösterdi. Sıfır araba piyasasında 30 ila 50 bin liraya yaklaşan indirimler oldu. Diğer yandan araba alacaklar," Fiyatlar düşer mi? Yeni düzenleme gelecek mi? sorularına yanıt aranıyor.