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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK uyardı! Hizmet dökümünüzde bu harflere dikkat! Sigortanız elden gidebilir... SGK uyardı! Hizmet dökümünüzde bu harflere dikkat! Sigortanız elden gidebilir...
Milyonlarca çalışan sigorta hizmet dökümünü ara ara takip ediyor. İnternet ve e-Devlet üzerinden hizmet dökümünü baktığınız sigorta prim listesinde bazı harfleri gördüğünüzde işi oldukça ciddiye almanız gerekiyor. SGK'nın S (Sahte iş yeri) ve Ş (Şüpheli iş yeri), olarak kodladığı iş yerlerinde çalışanların emekliliği ya da sigortası iptal edilebilir. Yıllarca verdiğiniz emeğinizin çöpe gitmemesi için dikkat etmeniz gerekiyor. Konuyu sizler için ele aldık. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 05.03.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 16:28
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzde bu harflere dikkat! Sigortanız elden gidebilir. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor. Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık e-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz. Ancak hizmet dökümünü baktığınızda prim listesinde belirlenen bazı harflerin olması halinde durumu dikkate almanı gerekiyor. Konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR PRİM LİSTENİZDE BAZI HARFLER GÖRÜYORSANIZ CİDDİYE ALIN
İnternetten ya da E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız ciddiye alın. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.
Emekli olabilmek için çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta ilme prim yatırmak zorundayız. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor. Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık E-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz.
Böylece sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış hepsini görebiliriz.
Ayrıca burada gerçek maaşımızın SGK'ya bildirilip bildirilmediğini de rahatça kontrol edebiliriz. Bu dökümü incelerken karşınıza bazı harfler çıkabilir. İşte burada dikkatli olmanız gerekiyor.
SGK KODLAMA YAPIYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır.
Bu tanımlar S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodlanmaktadır. Peki bu harfler ne anlama geliyor.