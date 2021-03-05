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SGK uyardı! Hizmet dökümünüzde bu harflere dikkat! Sigortanız elden gidebilir...

Milyonlarca çalışan sigorta hizmet dökümünü ara ara takip ediyor. İnternet ve e-Devlet üzerinden hizmet dökümünü baktığınız sigorta prim listesinde bazı harfleri gördüğünüzde işi oldukça ciddiye almanız gerekiyor. SGK'nın S (Sahte iş yeri) ve Ş (Şüpheli iş yeri), olarak kodladığı iş yerlerinde çalışanların emekliliği ya da sigortası iptal edilebilir. Yıllarca verdiğiniz emeğinizin çöpe gitmemesi için dikkat etmeniz gerekiyor. Konuyu sizler için ele aldık. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Sabah
Giriş Tarihi: 05.03.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 16:28
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SGK uyardı! Hizmet dökümünüzde bu harflere dikkat! Sigortanız elden gidebilir...

SGK uyardı! Hizmet dökümünüzde bu harflere dikkat! Sigortanız elden gidebilir. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor. Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık e-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz. Ancak hizmet dökümünü baktığınızda prim listesinde belirlenen bazı harflerin olması halinde durumu dikkate almanı gerekiyor. Konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

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SGK uyardı! Hizmet dökümünüzde bu harflere dikkat! Sigortanız elden gidebilir...

PRİM LİSTENİZDE BAZI HARFLER GÖRÜYORSANIZ CİDDİYE ALIN

İnternetten ya da E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız ciddiye alın. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.

Emekli olabilmek için çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta ilme prim yatırmak zorundayız. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor. Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık E-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz.

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SGK uyardı! Hizmet dökümünüzde bu harflere dikkat! Sigortanız elden gidebilir...

Böylece sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış hepsini görebiliriz.

Ayrıca burada gerçek maaşımızın SGK'ya bildirilip bildirilmediğini de rahatça kontrol edebiliriz. Bu dökümü incelerken karşınıza bazı harfler çıkabilir. İşte burada dikkatli olmanız gerekiyor.

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SGK uyardı! Hizmet dökümünüzde bu harflere dikkat! Sigortanız elden gidebilir...

SGK KODLAMA YAPIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır.

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SGK uyardı! Hizmet dökümünüzde bu harflere dikkat! Sigortanız elden gidebilir...

Bu tanımlar S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodlanmaktadır. Peki bu harfler ne anlama geliyor.

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