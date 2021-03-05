Altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Düğün yapacak olan vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından her gün araştırılan altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Ons altın Haziran 2020'den beri en düşük seviyesi olan 1692 dolara geriledi. Altın fiyatları son 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Mart canlı altın fiyatları...