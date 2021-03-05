HaberlerGaleriAltın yatırımcıları dikkat! 5 Mart gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL? 9 ayın en düşük seviyesinde!
Altın yatırımcıları dikkat! 5 Mart gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL? 9 ayın en düşük seviyesinde!
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sert yükselen altın fiyatları, aşılama sürecinin başlaması ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak düşüşe geçmişti. Güne 410,9 liradan başlayan gram altın, düğün yapacaklar ve yatırımcıların yakın markajında. Hafta başından bu yana yüzde 2'den fazla düşüş kaydederek ons başına 1700 doların altına inen altın fiyatları, 9 ayın en düşük düzeyine yerleşti. Peki, gram altın, 22 ayar bilezik gramı, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Mart canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 05.03.2021 11:54Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 11:54