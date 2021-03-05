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Altın yatırımcıları dikkat! 5 Mart gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL? 9 ayın en düşük seviyesinde!

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sert yükselen altın fiyatları, aşılama sürecinin başlaması ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak düşüşe geçmişti. Güne 410,9 liradan başlayan gram altın, düğün yapacaklar ve yatırımcıların yakın markajında. Hafta başından bu yana yüzde 2'den fazla düşüş kaydederek ons başına 1700 doların altına inen altın fiyatları, 9 ayın en düşük düzeyine yerleşti. Peki, gram altın, 22 ayar bilezik gramı, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 11:54
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Altın yatırımcıları dikkat! 5 Mart gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL? 9 ayın en düşük seviyesinde!

Altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Düğün yapacak olan vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından her gün araştırılan altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Ons altın Haziran 2020'den beri en düşük seviyesi olan 1692 dolara geriledi. Altın fiyatları son 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Mart canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın yatırımcıları dikkat! 5 Mart gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL? 9 ayın en düşük seviyesinde!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 5 Mart tarihli canlı altın fiyatları:

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Altın yatırımcıları dikkat! 5 Mart gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL? 9 ayın en düşük seviyesinde!

9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Altının ons fiyatı, dün dolardaki değerlenmenin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürerek 1.687,50 dolarla 9 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 1.696 dolardan işlem görüyor.

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Altın yatırımcıları dikkat! 5 Mart gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL? 9 ayın en düşük seviyesinde!

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseldiğini, bunun da dolar endeksini desteklerken, altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

Powell, dün para politikası ile ilgili güvercin söylemlerine devam etse de tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıracak bir açıklamada bulunmadı.

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Altın yatırımcıları dikkat! 5 Mart gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL? 9 ayın en düşük seviyesinde!

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.670 seviyesinin nemli destek konumunda olduğunu ifade etti.

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