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O meslek gruplarına müjde! İlave vergi ödemesi olacak! Tutarın altındakiler...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Beyanname doldurulması takdirde ilave vergi ödemesinin yapılması bekleniyor. Telif kazancı elde eden serbest meslek mensupları için vergi sisteminde önceki yıl yapılan değişikliğin ilk uygulaması bu yıl yapılacak. Daha önce tutarı ne olursa olsun sadece yüzde 17 oranında vergi ödeyen telif kazancı sahiplerinden, kazançları geçen yıl gelir vergisi tarifesinin 4. dilimini aşanlar bu yıl beyanname verecekler ve ilave vergi ödeyecekler. Yapılacak ödemeden yararlanacak meslekler için detaylar sorgulanıyor. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 17:48
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O meslek gruplarına müjde! İlave vergi ödemesi olacak! Tutarın altındakiler...

O meslek gruplarına müjde! İlave vergi ödemesi olacak. Ücretler dahil olmak üzere gelirler genel olarak yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişen gelir vergisi tarifesine göre vergilendiriliyor. Telif kazancı elde eden serbest meslek mensuplarından ise uzun süredir sadece stopaj yoluyla yüzde 17 oranında vergi alınıyordu. Bunlara şuan gelir vergisi tarifesi uygulanmıyor. Yapılan düzenleme ile bu sene değişim yaşanacak. Yüz binlerce çalışan ilgilendiren gelişme hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O meslek gruplarına müjde! İlave vergi ödemesi olacak! Tutarın altındakiler...

Ücretler dahil olmak üzere gelirler genel olarak yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişen gelir vergisi tarifesine göre vergilendiriliyor. Telif kazancı elde eden serbest meslek mensuplarından ise uzun süredir sadece stopaj yoluyla yüzde 17 oranında vergi alınıyordu.

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O meslek gruplarına müjde! İlave vergi ödemesi olacak! Tutarın altındakiler...

Bunlara şu anda da normalde gelir vergisi tarifesi uygulanmıyor. Bu haktan, müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı, mucitler ve bunların kanuni mirasçıları yararlanıyor. İstisna kapsamına şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserler ile ihtira beratları giriyor.

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O meslek gruplarına müjde! İlave vergi ödemesi olacak! Tutarın altındakiler...

Söz konusu eserlerin gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlanması veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarının satılması veya bunlar üzerindeki mevcut hakların devir ve temlik edilmesi veya kiralanması karşılığında elde edilen hasılatlar istisna kapsamında değerlendiriliyor.

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O meslek gruplarına müjde! İlave vergi ödemesi olacak! Tutarın altındakiler...

İLK KEZ BU YIL BEYANNAME VERİLECEK

Şimdiye kadarki uygulama, söz konusu eserlere ilişkin gelirlerden stopaj yoluyla sadece yüzde 17 oranında vergi alınması şeklinde idi. 2019 yılı aralık ayında yapılan yasa değişikliği uyarınca 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren elde edilecek telif kazançları gelir vergisi tarifesinin 4. dilimindeki tutarı aşarsa, izleyen yılda, kazançların tamamı için beyanname verecekler.

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