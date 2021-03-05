O meslek gruplarına müjde! İlave vergi ödemesi olacak! Tutarın altındakiler...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Beyanname doldurulması takdirde ilave vergi ödemesinin yapılması bekleniyor. Telif kazancı elde eden serbest meslek mensupları için vergi sisteminde önceki yıl yapılan değişikliğin ilk uygulaması bu yıl yapılacak. Daha önce tutarı ne olursa olsun sadece yüzde 17 oranında vergi ödeyen telif kazancı sahiplerinden, kazançları geçen yıl gelir vergisi tarifesinin 4. dilimini aşanlar bu yıl beyanname verecekler ve ilave vergi ödeyecekler. Yapılacak ödemeden yararlanacak meslekler için detaylar sorgulanıyor. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...