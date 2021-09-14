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SGK tarafından toplu ödeme müjdesi! Başvuranın hesabına en az 6.000 TL yatıyor! Süreyi kaçıran alamıyor...

SGK tarafından başvuru şartlarını yerine getirenlerin hesabına anında yatıyor. Ödemeden yararlanmak isteyenlerin başvuru süresini kaçırmamaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu ödeme almak için öncesinde prim ödemesi yapmış olmak gerekmiyor. Başvuru süresini kaçıran vatandaşlar sunulan imkandan yararlanamıyor. Başvuru yapacak vatandaşlar SGK müdürlüklerine giderek yazılı olarak gerçekleştirebiliyor. Kararın takibi ise e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021 21:12 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 21:12
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SGK tarafından toplu ödeme müjdesi! Başvuranın hesabına en az 6.000 TL yatıyor! Süreyi kaçıran alamıyor...

SGK tarafından toplu ödeme müjdesi. Başvuranın hesabına en az 6.000 TL yatıyor. Süreyi kaçıran alamıyor. SGK tarafından başvuranlara toplu para ödeme imkanı sağlanıyor. Başvuranların talebi kabul edildiği takdirde ödemeler banka hesaplarına anında yatıyor. SGK müdürlüklerine yapılan başvurular e-Devlet üzerinden takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu ödeme almak için öncesinde prim ödemesi yapmış olmak gerekmiyor. O imkandan yararlanmak isteyenlerin başvuru sürecinin olumlu geçmesi gerekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK tarafından toplu ödeme müjdesi! Başvuranın hesabına en az 6.000 TL yatıyor! Süreyi kaçıran alamıyor...

SGK tarafından toplu ödeme yapılıyor. Başvuru yapanların paraları banka hesaplarına yatırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu ödeme almak için öncesinde prim ödemesi yapmış olmak gerekmiyor.

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SGK tarafından toplu ödeme müjdesi! Başvuranın hesabına en az 6.000 TL yatıyor! Süreyi kaçıran alamıyor...

Başvurular SGK müdürlüklerine yazılı olarak yapılıyor. Başvuru takibi ise e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru yapanlar ne kadar para alabileceklerini merak ediyor. SGK tarafından en az 6 bin lira ödeniyor.

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SGK tarafından toplu ödeme müjdesi! Başvuranın hesabına en az 6.000 TL yatıyor! Süreyi kaçıran alamıyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından annesi ya da babası ölen kadınlara yetim aylığı bağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışan kişinin kız çocuğu evlenene kadar bu haktan faydalanabiliyor. Yaş sınırı bulunmuyor. Yetim aylığı alırken evlenmeye karar veren kadınların yetim aylıkları kesiliyor.

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SGK tarafından toplu ödeme müjdesi! Başvuranın hesabına en az 6.000 TL yatıyor! Süreyi kaçıran alamıyor...

ÇEYİZ PARASI TUTARI NASIL HESAPLANIR?

Evlenme ödeneği tutarı hesaplaması çoğunlukla yetim aylığı alan kadının 2 yıllık yetim maaşı olarak yapılır. Yetim maaşının tutarı üzerinden yetim aylığı alınan vefat eden kişinin son maaşına göre değiştiği için her kadının çeyiz parası tutarı da değişiklik gösterir.