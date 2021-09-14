SGK tarafından toplu ödeme müjdesi! Başvuranın hesabına en az 6.000 TL yatıyor! Süreyi kaçıran alamıyor...

SGK tarafından başvuru şartlarını yerine getirenlerin hesabına anında yatıyor. Ödemeden yararlanmak isteyenlerin başvuru süresini kaçırmamaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu ödeme almak için öncesinde prim ödemesi yapmış olmak gerekmiyor. Başvuru süresini kaçıran vatandaşlar sunulan imkandan yararlanamıyor. Başvuru yapacak vatandaşlar SGK müdürlüklerine giderek yazılı olarak gerçekleştirebiliyor. Kararın takibi ise e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz...