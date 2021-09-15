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Haberler Galeri 3600 ek gösterge son durum: 3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak?

3600 ek gösterge son durum: 3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak?

3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 3600 ek gösterge talebi yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada konunu çözüme kavuşabilmesi adına atılacak adımlara ilişkin programın hazırlandığını bildirmişti. 3600 ek gösterge için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. İşte, 3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak?

Giriş Tarihi: 15.09.2021 00:20
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3600 ek gösterge son durum: 3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak?

3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada konunu çözüme kavuşabilmesi adına atılacak adımlara ilişkin programın hazırlandığını bildirmişti. 3600 ek gösterge için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. İşte, 3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge son durum: 3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir.

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3600 ek gösterge son durum: 3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak?

Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

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3600 ek gösterge son durum: 3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu durum sadece belirli meslek gruplarını kapsamaktadır ancak memur sendikaları bu ek göstergenin tüm kamu personeline uygulanmasını ve kapsamının genişletilmesini istemektedir.

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3600 ek gösterge son durum: 3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak?

Ancak şuan 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır. Yalnızca bu meslek grupları ve bunlardan emekli olan vatandaşlar ek göstergeden faydalanabilir.