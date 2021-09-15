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3600 ek gösterge son durum: 3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak?
3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 3600 ek gösterge talebi yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada konunu çözüme kavuşabilmesi adına atılacak adımlara ilişkin programın hazırlandığını bildirmişti. 3600 ek gösterge için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. İşte, 3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak?