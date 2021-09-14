Emeklinin yüzünde güller açacak! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine zam yolda! 3.439 TL altında...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zam gelişmesi yakından takip ediliyor. Vatandaşlar Ocak 2022 yılında maaşlarda ve ek ödemelerde yapılacak artışların miktarını merak ediyor. Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yapılacak zam dışında, katsayı artışı nedeni ile kamu personeli dahil birçok vatandaşa yapılan bazı ödeme tutarları da artacak. Yaşanan artış sonrasında hesaplarda yaşanacak değişiklik vatandaşlara derin nefes aldıracak. Maaş zammı, ikramiye ve promosyon ödemeleri yıl için emeklilerin banka hesaplarına yatıyor. 2022 yılında memur ve emekliklerin maaşlarında ne kadar artış yaşanacağını sizler için haberimizde derledik....