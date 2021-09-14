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Haberler Galeri Emeklinin yüzünde güller açacak! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine zam yolda! 3.439 TL altında...

Emeklinin yüzünde güller açacak! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine zam yolda! 3.439 TL altında...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zam gelişmesi yakından takip ediliyor. Vatandaşlar Ocak 2022 yılında maaşlarda ve ek ödemelerde yapılacak artışların miktarını merak ediyor. Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yapılacak zam dışında, katsayı artışı nedeni ile kamu personeli dahil birçok vatandaşa yapılan bazı ödeme tutarları da artacak. Yaşanan artış sonrasında hesaplarda yaşanacak değişiklik vatandaşlara derin nefes aldıracak. Maaş zammı, ikramiye ve promosyon ödemeleri yıl için emeklilerin banka hesaplarına yatıyor. 2022 yılında memur ve emekliklerin maaşlarında ne kadar artış yaşanacağını sizler için haberimizde derledik....

Giriş Tarihi: 14.09.2021 19:32 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 19:32
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Emeklinin yüzünde güller açacak! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine zam yolda! 3.439 TL altında...

Emeklinin yüzünde güller açacak. SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine zam yolda. 3.439 TL altında olmayacak. Milyonlarca vatandaş 2022 yılının Ocak ayında maaşlarda ve bazı ödemelerde yaşanacak artış miktarlarını merak ediyor. Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yapılacak zam dışında, katsayı artışı nedeni ile kamu personeli dahil birçok vatandaşa yapılan bazı ödeme tutarları da artacak. Emekli, memur ve sözleşmeli personeli kapsayacak artışlar için gelişmeler yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin yüzünde güller açacak! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine zam yolda! 3.439 TL altında...

Milyonlarca kişi 2022 yılı ocak ayından itibaren memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine yapılan bazı ödemeler ile bu ödeme tutarlarındaki artışları merak ediyor.

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Emeklinin yüzünde güller açacak! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine zam yolda! 3.439 TL altında...

Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yapılacak zam dışında, katsayı artışı nedeni ile kamu personeli dahil birçok vatandaşa yapılan bazı ödeme tutarları da artacak.

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Emeklinin yüzünde güller açacak! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine zam yolda! 3.439 TL altında...

Hesaplamalarda kullandığımız maaş katsayısı 6. dönem toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısı olup bu rakamlar enflasyon farkı çıkması halinde artacaktır.

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Emeklinin yüzünde güller açacak! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine zam yolda! 3.439 TL altında...

MEMUR EMEKLİLERİNE YAPILAN ALT SINIR AYLIK TUTARI NE KADAR OLACAK?

Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı bulunmaktadır. 5434 sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derecenin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2022 yılının 1 inci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 3.439 TL'dir. 5510 sayılı Kanun'a tabi olanlar içinse alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir. Buna göre kanunun 55'inci maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Ayrıca, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesine göre 1.500 TL'den az olamamaktadır.