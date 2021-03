SGK tarafından ödeniyor! Her ay hesaplara 2 bin 840 lira yatıyor! Başvurmak ise oldukça kolay...

SGK tarafından ödeniyor. Her ay hesaplara 2 bin 840 lira yatıyor. Binlerce kişi bu imkandan yararlanıyor. Paralar her ay kişilerin banka hesaplarına yatıyor. Kadınların istihdamını artırmak amacıyla hayata sokulan projelerden bir tanesi de bakıcı ödemesi oluyor. Çalışan annelere sağlanan bakıcı desteği her ay ödeniyor. Böylelikle çocuğu olan kadınların iş hayatına kazandırılması ve kopmaması sağlanıyor. Fakat birçok vatandaş ise ödemenin fakında dahi değil. İşte, bakıcı desteğinden yararlanmak için aranan şartlar...