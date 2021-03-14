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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK tarafından ödeniyor! Her ay hesaplara 2 bin 840 lira yatıyor! Başvurmak ise oldukça kolay... SGK tarafından ödeniyor! Her ay hesaplara 2 bin 840 lira yatıyor! Başvurmak ise oldukça kolay...
SGK tarafından ödeniyor. Her ay hesaplara 2 bin 840 lira yatıyor. Binlerce kişi bu imkandan yararlanıyor. Paralar her ay kişilerin banka hesaplarına yatıyor. Kadınların istihdamını artırmak amacıyla hayata sokulan projelerden bir tanesi de bakıcı ödemesi oluyor. Çalışan annelere sağlanan bakıcı desteği her ay ödeniyor. Böylelikle çocuğu olan kadınların iş hayatına kazandırılması ve kopmaması sağlanıyor. Fakat birçok vatandaş ise ödemenin fakında dahi değil. İşte, bakıcı desteğinden yararlanmak için aranan şartlar...
Giriş Tarihi: 14.03.2021 21:53
Kadınların iş hayatına kazandırılması amacıyla ödenen bakıcı desteği oldukça ilgi görüyor. Çocuğu olan ve çalışan kadınlara ödenen destek ödemesi yeni yılda da talepleri karşılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelere, bakıcı desteği sağlanıyor. Kadınların istihdahdamı sağlanırken, ev ekonomisine katkıda bulunmaları sağlanıyor. Merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, bakıcı destek ödemesi başvuru şartları...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTİHDAMI KORUMAK İÇİN Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay 'eğitimli bakıcı' desteği adı altında ödeme yapıyor.
Bu yıl bu ödeme zamlandı. Geçen yıl 300 Euro (2.600 lira) olan eğitimli bakıcı desteği, 1 Ocak'tan itibaren 325 Euro'ya (yaklaşık 2.840 lira) yükseltildi. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere her ay verilen destek ise 350 Euro'yu (3.058 lira) geçiyor.
0-2 YAŞ ÇOCUĞU OLAN Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK'nın yürüttüğü 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' için Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla ikamet eden anneler, e-Devlet şifresi ile 'sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org.tr' adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Desteğe, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK'lı (4A) anneler başvurabiliyor. BUNLARA BAKILIYOR Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24'üncü ay dahil) çocuğunuz olmalı.
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmelisiniz.