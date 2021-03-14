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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye 414 TL zam müjdesi! Artış için iki formül masada! AGİ'ye eşitlenirse... Emekliye 414 TL zam müjdesi! Artış için iki formül masada! AGİ'ye eşitlenirse...
Milyonlarca emekliye ödenen ek ödemelerde artış yaşanması gündeme geliyor. Artış için 2 formülün masada yer aldığı biliniyor. AGİ'ye eşitlenirse 268-456 lira aralığına çıkacak. Ya da maaşın yüzde 10'u olacak, 414 liraya varan avantaj sağlayacak. Emeklilerin talepleri kabul edilirse ek ödemelerde 414 TL artış olması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik. İşte, emekliler hakkında son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 14.03.2021 19:00 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 19:00
Son dakika haberine göre, emeklilere her ay ödenen ek ödemelerde artış yaşanması gündeme geliyor. Artış için ise masada 2 formül yer alıyor. AGİ'ye eşitlenirse 268-456 lira aralığına çıkacak. Ya da maaşın yüzde 10'u olacak, 414 liraya varan avantaj sağlayacak. Emeklileri yakından ilgilendiren konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, emeklilerin ek ödemeleri için masada yer alan 2 formül...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliler, her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödemenin oranı, maaşı bin 554 lira 72 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor.
Emekliler, vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. 2 farklı formül gündemde.
Çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi ya da yüzde 10'a çıkarılması...
ÇALIŞAN GİBİ
Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268,31 ile 456,13 lira arasında değişiyor.
Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 268,31, en çok 456,13 lira ek ödeme alacak.