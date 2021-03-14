Emekliye 414 TL zam müjdesi! Artış için iki formül masada! AGİ'ye eşitlenirse...

Son dakika haberine göre, emeklilere her ay ödenen ek ödemelerde artış yaşanması gündeme geliyor. Artış için ise masada 2 formül yer alıyor. AGİ'ye eşitlenirse 268-456 lira aralığına çıkacak. Ya da maaşın yüzde 10'u olacak, 414 liraya varan avantaj sağlayacak. Emeklileri yakından ilgilendiren konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, emeklilerin ek ödemeleri için masada yer alan 2 formül...