SGK tarafından ödeniyor! 2 ay içinde almayanın hakkı yanıyor! PTT üzerinden oldukça kolay...

Çalışanlar hastalık durumunda işe gitmekte zorlanabiliyor ve iyileşmek için evde istirahat etmek isteyebiliyor. Böyle bir durumda, hastalanan çalışanın devamsızlığının nedenini hastaneden aldığı sağlık raporu ile kanıtlaması gerekiyor. Eğer çalışan hastalandığını gösteren raporu işverenine veremezse, yaptığı devamsızlık mazeretsiz olarak kabul ediliyor. Diğer taraftan, pek çok işverenin çalışanların sık sık rapor almasının yol açtığı suistimaller konusunda şikayetçi olduğu görülüyor.