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SGK tarafından ödeniyor! 2 ay içinde almayanın hakkı yanıyor! PTT üzerinden oldukça kolay...

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Rapor parası çalışanların önemli haklarından biri. Rapor parası raporlu olunan üçüncü günden itibaren alınmaya başlıyor. İşveren çalışanın raporunu 5 gün içerisinde SGK'ya bildirmek zorunda. Onay sürecinin ardından ödemeler PTT üzerinden yapılıyor. Süreç hakkında vatandaşlara SMS ile bilgilendirmeler yapılıyor. Rapaor parası 2 ay içerisinde alınmasa para SGK'ya iade ediliyor.

Giriş Tarihi: 08.04.2021 22:34 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 22:39
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SGK tarafından ödeniyor! 2 ay içinde almayanın hakkı yanıyor! PTT üzerinden oldukça kolay...

Çalışanlar hastalık durumunda işe gitmekte zorlanabiliyor ve iyileşmek için evde istirahat etmek isteyebiliyor. Böyle bir durumda, hastalanan çalışanın devamsızlığının nedenini hastaneden aldığı sağlık raporu ile kanıtlaması gerekiyor. Eğer SGK tarafından onay görürse ödeme yapılıyor. PTT üzerinden yapılan ödemeler 2 ay içerisinde hesaplardan çekilmek zorunda. Aksi takdirde hesabındaki para SGK'ya iade ediliyor.

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SGK tarafından ödeniyor! 2 ay içinde almayanın hakkı yanıyor! PTT üzerinden oldukça kolay...

Rapor parası çalışanların önemli haklarından biri. Rapor parası raporlu olunan üçüncü günden itibaren alınmaya başlıyor. İşveren çalışanın raporunu 5 gün içerisinde SGK'ya bildirmek zorunda. SGK'ya bildiririlen raporların parası ise onay sürecinden sonra PTT'ye yatırılıyor. Süreç hakkında çalışana SMS ile bilgi veriliyor. Rapaor parası 2 ay içerisinde alınmasa para SGK'ya iade ediliyor.

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SGK tarafından ödeniyor! 2 ay içinde almayanın hakkı yanıyor! PTT üzerinden oldukça kolay...

Rapaorlu işçi çalıştırmanın cezai yaptırımı var. İşveren bunu SGK ya bildirmek zorunda. Raporlu işçisinin çalıştığını SGK'ya bildirmeyen işverene, brüt asgari ücretin yarısı kadar, 1.788 TL ceza uygulanıyor

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SGK tarafından ödeniyor! 2 ay içinde almayanın hakkı yanıyor! PTT üzerinden oldukça kolay...

Çalışanlar hastalık durumunda işe gitmekte zorlanabiliyor ve iyileşmek için evde istirahat etmek isteyebiliyor. Böyle bir durumda, hastalanan çalışanın devamsızlığının nedenini hastaneden aldığı sağlık raporu ile kanıtlaması gerekiyor. Eğer çalışan hastalandığını gösteren raporu işverenine veremezse, yaptığı devamsızlık mazeretsiz olarak kabul ediliyor. Diğer taraftan, pek çok işverenin çalışanların sık sık rapor almasının yol açtığı suistimaller konusunda şikayetçi olduğu görülüyor.

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SGK tarafından ödeniyor! 2 ay içinde almayanın hakkı yanıyor! PTT üzerinden oldukça kolay...

RAPOR PARASI NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hastalık sigortası kapsamında sigortalılara raporlu olduğu günler için geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Hastalanan ve bunu istirahat raporu ile belgeleyen sigortalılara istirahatlı oldukları günler için ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, çalışanlar arasında çoğunlukla 'rapor parası' olarak biliniyor. Rapor parası ile sigortalının hastalık nedeniyle çalışamadığı günlerde gelir kaybına uğramasının önlenmesi amaçlanıyor.