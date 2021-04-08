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SGK tarafından ödeniyor! 2 ay içinde almayanın hakkı yanıyor! PTT üzerinden oldukça kolay...
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Rapor parası çalışanların önemli haklarından biri. Rapor parası raporlu olunan üçüncü günden itibaren alınmaya başlıyor. İşveren çalışanın raporunu 5 gün içerisinde SGK'ya bildirmek zorunda. Onay sürecinin ardından ödemeler PTT üzerinden yapılıyor. Süreç hakkında vatandaşlara SMS ile bilgilendirmeler yapılıyor. Rapaor parası 2 ay içerisinde alınmasa para SGK'ya iade ediliyor.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 22:34Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 22:39