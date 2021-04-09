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9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Nisan ayı evde abkım parası yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Yaşı ve hasta bireylerin desteklenmeleri için yakınlarına verilen evde bakım yardımının nisan ayı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. AÇSHB tarafınadn verilen evde bakım aylığının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, 9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Nisan ayı evde abkım parası yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...