9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Nisan ayı evde abkım parası yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama ekranı

9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok kalem altında yardım ödemeleri yapılıyor. Bunlardan biri de evde bakım yardımı... Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatıyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, nisan ayı ödemeleri için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Nisan ayı evde abkım parası yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...