Halkbank'tan kredi çekmek isteyenlere müjde! 6 ay ödemesiz sıfır faiz ile 225 bin TL kredi fırsatı sunuldu. Halkbank kadınlara yönelik destek kredisi için detayları duyurdu. Kadın girişimcilere sıfır faiz oranı ile 6 ay ödemesi 36 ay vade ile 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla sunulan sıfır faizli kredi paketidir. Halkbank şubelerinden kolaylıkla kredi başvurularında bulunulabilir.