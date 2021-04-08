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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Halkbank'tan kredi çekmek isteyenlere müjde! 6 ay ödemesiz sıfır faiz ile 225 bin TL kredi fırsatı! Başvurmak oldukça basit... Halkbank'tan kredi çekmek isteyenlere müjde! 6 ay ödemesiz sıfır faiz ile 225 bin TL kredi fırsatı! Başvurmak oldukça basit...
Kamu bankası Halkbank pandemi döneminde faiz oranları ve vade seçenekleri yatırımcılara destek kredisi sağlamaya devam ederken çeşitli isimler ile de kadın girişimci destek kredilerini bu yılda karşılamaya devam etmektedir. Halkbank'tan kredi çekmek isteyenlere müjdeli haber geldi. 6 ay ödemesiz sıfır faiz ile 225 bin TL kredi fırsatı vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görüyor. Halkbank ise kadın girişimcilere özel 225 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi finansman desteği sağlıyor. Konuyla ilgili açıklamaları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 22:03 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 22:03
Halkbank'tan kredi çekmek isteyenlere müjde! 6 ay ödemesiz sıfır faiz ile 225 bin TL kredi fırsatı sunuldu. Halkbank kadınlara yönelik destek kredisi için detayları duyurdu. Kadın girişimcilere sıfır faiz oranı ile 6 ay ödemesi 36 ay vade ile 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla sunulan sıfır faizli kredi paketidir. Halkbank şubelerinden kolaylıkla kredi başvurularında bulunulabilir.
GALERİ DEVAM EDİYOR SIFIR FAİZLİ KADIN GİRİŞİMCİ KREDİSİ NEDİR?
Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla sunulan sıfır faizli kredi paketidir.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi'ne Halkbank şubeleri aracılığı ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi başvuru şartları bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte başvuru şartları;
"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar.
Ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlar.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitirenler.