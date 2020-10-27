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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 1.500 TL müjdesi geldi! Anında ATM'den çekebilirsiniz... SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 1.500 TL müjdesi geldi! Anında ATM'den çekebilirsiniz...
Bankaların emeklilere promosyon fırsatları sürüyor. Yapı Kredi bankasının milyonlarca emekliye sunduğu promosyon fırsatı dikkat çekti. Emekliler bu imkandan yararlanmak için gereken şartları merak ediyor. Yapı Kredi bankası SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 1.500 TL'ye varan promosyon veriyor. Emekli vatandaşların 1.500 TL promosyon fırsatından yararlanmak için yapması gerekenler neler? Merak edilen detaylar ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 27.10.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 17:58
SSK-SGK ve Bağkur'lu milyonlarca emekli Yapı Kredi bankasının sağladığı promosyon imkanı ile 1.500 TL'ye anından ATM'den çekebiliyor. Yapı Kredi bankasının başlattığı kampanya kısa sürede emekli vatandaşların gündeminde ilk sıraya yerleşiyor. SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 1.500 TL nakit promosyon imkanından yararlanmak için ne yapmak gerektiğini araştırıyor. İşte, SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 1.500 TL müjdesi için detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YAPI KREDİ 1.500 TL NAKİT PROMOSYON İÇİN ŞARTLAR NELER?
Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.
Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
Müşterilerini dinleyerek onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel ��nternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.
Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.
Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından faydalanıyor.
Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlanıyor.