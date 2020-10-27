Halkbank tarafından esnafa sağlanan düşük faizli kredi imkanı sürüyor. Pandemi döneminde esnaflarında yanında olan Halkbank, 0,37 kredi faiz imkanı sağlıyor. Kredi kampanyası 225 bin lira limite kadar kullanılabiliyor. Halkbankası tarafından esnafa özel kredi imkanı hakkında merak edilen detaylar haberimizde. İşte, kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılar....