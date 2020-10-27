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27 Ekim 2020, Salı
Haberler Galeri Aylık 0.37 faiz imkanı! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL krediye başvuru nereden, nasıl yapılır?
Aylık 0.37 faiz imkanı! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL krediye başvuru nereden, nasıl yapılır?
0.37 düzeyinde aylık faiz imkanı büyük yankı uyandırıyor. 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL krediye başvuru nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Halkbank tarafından esnaf ve sanaatkarlara sağlanan 0,37 düzeyindeki kredi kampanyası sürüyor. Halkbank 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. İşte, kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 0,37 kredi faizi başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.10.2020 22:17 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 22:28