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Haberler Galeri Aylık 0.37 faiz imkanı! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL krediye başvuru nereden, nasıl yapılır?

Aylık 0.37 faiz imkanı! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL krediye başvuru nereden, nasıl yapılır?

0.37 düzeyinde aylık faiz imkanı büyük yankı uyandırıyor. 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL krediye başvuru nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Halkbank tarafından esnaf ve sanaatkarlara sağlanan 0,37 düzeyindeki kredi kampanyası sürüyor. Halkbank 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. İşte, kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 0,37 kredi faizi başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 27.10.2020 22:17 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 22:28
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Aylık 0.37 faiz imkanı! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL krediye başvuru nereden, nasıl yapılır?

Halkbank tarafından esnafa sağlanan düşük faizli kredi imkanı sürüyor. Pandemi döneminde esnaflarında yanında olan Halkbank, 0,37 kredi faiz imkanı sağlıyor. Kredi kampanyası 225 bin lira limite kadar kullanılabiliyor. Halkbankası tarafından esnafa özel kredi imkanı hakkında merak edilen detaylar haberimizde. İşte, kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılar....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aylık 0.37 faiz imkanı! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL krediye başvuru nereden, nasıl yapılır?

Halkbank uygun faizli kredi imkanı ile esnafın yanında olmaya devam ediyor. Bu kredi kampanyası ile esnaflar yatırımlarını artırarak daha güçlü konuma ulaşabiliyorlar.

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Aylık 0.37 faiz imkanı! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL krediye başvuru nereden, nasıl yapılır?

Esnaf ve sanatkarlar için sunulan kredi kampanyasında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.

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Aylık 0.37 faiz imkanı! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL krediye başvuru nereden, nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.

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Aylık 0.37 faiz imkanı! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL krediye başvuru nereden, nasıl yapılır?

FAİZ ORANI ÇOK DÜŞÜK

Esnaflara özel olarak verilen kredi kapsamında yıllık faiz sadece yüzde 4.5 oluyor. Aylık faiz ise yüzde 0.37 seviyesinde bulunuyor. Toplamda 60 aya kadar vadeye bölünebiliyor.