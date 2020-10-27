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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Fiyatı sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar... Fiyatı sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...
Pandemi döneminde araba almak isteyenler hayal kırıklığına uğruyor. Tüm arabaların fiyatlarında artış yaşanırken, SUV araçlar sabit kaldı. Vatandaşlar araba alım-satım yapan sitelerden uygun fiyatlı SUV araçlarını sorgulamaya başladı. Özellikle şehir ortamından uzak durmak isteyenlerin tercihi olan SUV araçlar için ideal tercih oluyor. İşte, İşte en ucuz SUV araçlar...
Giriş Tarihi: 27.10.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 17:30
Koronavirüs salgının ortaya çıktığı günden itibaren araba fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Araba almak isteyenler bu dönemde fiyatlarda yaşanan inanılmaz artış karşısında büyük hayal kırıklığına uğruyor. Salgın sebebiyle toplu taşıma kullanmak istemeyenler, araba almak için fiyatların düşmesini bekliyor. Yaşanan süreçte fiyatları sabit kalan SUV araçlar ise oldukça ilgi görüyor. İşte, en ucuz SUV araçlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR Chevrolet Captiva
2013 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 100-120 bin lira
Dacia Duster
2017 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 80- 120 bin lira
Hyundai ix 35
2014 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 110-120 bin lira
Nissan Qashqai
2014 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 90-120 bin lira