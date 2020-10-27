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Fiyatı sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Pandemi döneminde araba almak isteyenler hayal kırıklığına uğruyor. Tüm arabaların fiyatlarında artış yaşanırken, SUV araçlar sabit kaldı. Vatandaşlar araba alım-satım yapan sitelerden uygun fiyatlı SUV araçlarını sorgulamaya başladı. Özellikle şehir ortamından uzak durmak isteyenlerin tercihi olan SUV araçlar için ideal tercih oluyor. İşte, İşte en ucuz SUV araçlar...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 17:30
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Fiyatı sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Koronavirüs salgının ortaya çıktığı günden itibaren araba fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Araba almak isteyenler bu dönemde fiyatlarda yaşanan inanılmaz artış karşısında büyük hayal kırıklığına uğruyor. Salgın sebebiyle toplu taşıma kullanmak istemeyenler, araba almak için fiyatların düşmesini bekliyor. Yaşanan süreçte fiyatları sabit kalan SUV araçlar ise oldukça ilgi görüyor. İşte, en ucuz SUV araçlar...

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Fiyatı sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Chevrolet Captiva

2013 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 100-120 bin lira

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Fiyatı sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Dacia Duster

2017 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 80- 120 bin lira

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Fiyatı sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Hyundai ix 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 110-120 bin lira

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Fiyatı sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Nissan Qashqai

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 90-120 bin lira