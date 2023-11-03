SGK, SSK Bağkur'lunun Ocak zammı şekillendi! TÜİK'ten 4 aylık enflasyon farkı: 2024 Ocak'ta en düşük 7.500 TL emekli maaşı alanlar, refah payı...

"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı milyonların gündeminde. TÜİK'in açıklayacağı 4 enflasyon farkı emekli, memur, asgari ücretli olmak üzere pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Enflasyon oranları, emekli maaşları, memur maaşları, asgari ücret ve diğer ekonomik faktörlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Peki, 4 aylık eflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, 2024 emekli zammı maaş hesaplama tablosu!