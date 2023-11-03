03 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SGK, SSK Bağkur'lunun Ocak zammı şekillendi! TÜİK'ten 4 aylık enflasyon farkı: 2024 Ocak'ta en düşük 7.500 TL emekli maaşı alanlar, refah payı...

SGK, SSK Bağkur'lunun Ocak zammı şekillendi! TÜİK'ten 4 aylık enflasyon farkı: 2024 Ocak'ta en düşük 7.500 TL emekli maaşı alanlar, refah payı...

"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı milyonların gündeminde. TÜİK'in açıklayacağı 4 enflasyon farkı emekli, memur, asgari ücretli olmak üzere pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Enflasyon oranları, emekli maaşları, memur maaşları, asgari ücret ve diğer ekonomik faktörlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Peki, 4 aylık eflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, 2024 emekli zammı maaş hesaplama tablosu!

Giriş Tarihi: 03.11.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 09:26
  • 1
  • 22
SGK, SSK Bağkur’lunun Ocak zammı şekillendi! TÜİK’ten 4 aylık enflasyon farkı: 2024 Ocak’ta en düşük 7.500 TL emekli maaşı alanlar, refah payı...

2024 Ocak ayında emekli maaşlarının artırılması için iyileştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yılbaşına sadece iki ay kala, milyonlarca emekli "Ocak 2024 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusunu gündeme getirdi. Özellikle en düşük emekli maaşına yapılacak zam merak konusu oluyor. Bugün açıklanacak olan 4 aylık enflasyon oranı emekli maaşlarının şekillenmesinde öneml rol oynuyor. İşte, emekli zammı son dakika açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
SGK, SSK Bağkur’lunun Ocak zammı şekillendi! TÜİK’ten 4 aylık enflasyon farkı: 2024 Ocak’ta en düşük 7.500 TL emekli maaşı alanlar, refah payı...

Milyonlarca memurun ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, enflasyon aralıklarını 2023 yılı için yüzde 62 ve 68 olarak açıkladı.

  • 3
  • 22
SGK, SSK Bağkur’lunun Ocak zammı şekillendi! TÜİK’ten 4 aylık enflasyon farkı: 2024 Ocak’ta en düşük 7.500 TL emekli maaşı alanlar, refah payı...

Orta Vadeli Program'daki 2023 yılı enflasyon tahmini de yüzde 65 seviyesinde bulunuyor.

  • 4
  • 22
SGK, SSK Bağkur’lunun Ocak zammı şekillendi! TÜİK’ten 4 aylık enflasyon farkı: 2024 Ocak’ta en düşük 7.500 TL emekli maaşı alanlar, refah payı...

YÜZDE 65 ÇIKARSA

Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.

  • 5
  • 22
SGK, SSK Bağkur’lunun Ocak zammı şekillendi! TÜİK’ten 4 aylık enflasyon farkı: 2024 Ocak’ta en düşük 7.500 TL emekli maaşı alanlar, refah payı...

Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik Ocak artışına eklenecek enflasyon farkı da yüzde 29.96 olacak. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 49.46'yı bulacak.