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Haberler Galeri SGK, SSK Bağkur'lunun 2024 maaş zammı hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı: 11.184,48 TL-11.874,88 TL...

SGK, SSK Bağkur'lunun 2024 maaş zammı hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı: 11.184,48 TL-11.874,88 TL...

Emeklilerin zamlı maaş hesabı ortaya çıktı! 2024 yılına sayılı günler kala milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak zammı öncesi maaşlarının ne kadar olacağını sorguluyor. Özellikle "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu, emekliler arasında merak konusu oluyor. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı ve enflasyonunun önümüzdeki dönemdeki seyri konusunda önemli ipuçları verdi. İşte zamlı maaş tablosu!

Giriş Tarihi: 20.12.2023 22:30 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 22:36
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SGK, SSK Bağkur’lunun 2024 maaş zammı hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı: 11.184,48 TL-11.874,88 TL...

Milyonlarca emekli Ocak ayında uygulanacak olan zam oranlarını merakla bekliyor. 5 aylık enflasyon farkı netlik kazandı, geriye sadece 1 veri kaldı. Bu sebeple SSK ve Bağkur'lunun gözü kulağı, 3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son tahminler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK, SSK Bağkur’lunun 2024 maaş zammı hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı: 11.184,48 TL-11.874,88 TL...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; 2024 yılının Ocak ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir değişiklik kapıda. Emekli maaşlarına yansıtılacak enflasyon zammı, 3 Ocak'ta açıklanacak ve aynı ay içinde maaşlara yansıtılacak. Bu zammın oranı, 2023 yılının ikinci altı aylık dönemindeki TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri ile belirlenecek.

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SGK, SSK Bağkur’lunun 2024 maaş zammı hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı: 11.184,48 TL-11.874,88 TL...

2023 İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMDE TÜFE VERİLERİ

2023 yılının ikinci altı aylık döneminde TÜFE'de yaşanan değişimler, emekliler için büyük önem taşıyor. Temmuz ayından Kasım ayına kadar olan süreçte, enflasyon oranları sırasıyla şu şekilde açıklandı:

Temmuz %9.49, Ağustos %9.09, Eylül %4.75, Ekim %3.43, Kasım %3.28. Bu oranlar toplandığında, 5 aylık enflasyon oranı %33.66 olarak hesaplanıyor. Aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyon oranı netleşecek.

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SGK, SSK Bağkur’lunun 2024 maaş zammı hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı: 11.184,48 TL-11.874,88 TL...

MERKEZ BANKASI ANKETİNDEN ÇIKAN SONUÇLAR

Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, emekli zamlarına dair yeni ipuçları sundu. Anketteki yıl sonu enflasyon tahmininin %67.23'ten %65.39'a düşmesi, 2023 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının %38.08 olarak gerçekleşeceğini işaret ediyor. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının da %38.08 olabileceğini gösteriyor.

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SGK, SSK Bağkur’lunun 2024 maaş zammı hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı: 11.184,48 TL-11.874,88 TL...

A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in emekli zammına yönelik açıklamaları ise şu şekilde:

"Asgari ücreti konuşurken enflasyon asgari ücrete referans oluyor fakat emeklilerin ve memurların zamlarını konuşurken enflasyon belirleyici oluyor.

Orta vadeli programa uyumlu bir biçimde 5 aylık enflasyon %33,66 olarak belirlendi bu rakam yıl sonuna kadar %38'e çıkmasını bekliyoruz.