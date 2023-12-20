20 Aralık 2023, Çarşamba
SGK, SSK Bağkur'lunun 2024 maaş zammı hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı: 11.184,48 TL-11.874,88 TL...
Emeklilerin zamlı maaş hesabı ortaya çıktı! 2024 yılına sayılı günler kala milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak zammı öncesi maaşlarının ne kadar olacağını sorguluyor. Özellikle "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu, emekliler arasında merak konusu oluyor. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı ve enflasyonunun önümüzdeki dönemdeki seyri konusunda önemli ipuçları verdi. İşte zamlı maaş tablosu!
Giriş Tarihi: 20.12.2023 22:30 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 22:36
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