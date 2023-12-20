SGK, SSK Bağkur’lunun 2024 maaş zammı hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı: 11.184,48 TL-11.874,88 TL...

Milyonlarca emekli Ocak ayında uygulanacak olan zam oranlarını merakla bekliyor. 5 aylık enflasyon farkı netlik kazandı, geriye sadece 1 veri kaldı. Bu sebeple SSK ve Bağkur'lunun gözü kulağı, 3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son tahminler...