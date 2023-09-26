İşte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları! Sıralama değişti! İşte 500 firmanın olduğu liste...

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması sonuçlandı. Düzenlenen basın toplantısında liste açıklanırken en büyük sanayi kuruluşu geçen yıl üretimden satışlarda 418,4 milyar lirayla TÜPRAŞ oldu. İşte listedeki diğer sanayi kuruluşları...