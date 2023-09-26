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Haberler Galeri İşte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları! Sıralama değişti! İşte 500 firmanın olduğu liste...

İşte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları! Sıralama değişti! İşte 500 firmanın olduğu liste...

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması sonuçlandı. Düzenlenen basın toplantısında liste açıklanırken en büyük sanayi kuruluşu geçen yıl üretimden satışlarda 418,4 milyar lirayla TÜPRAŞ oldu. İşte listedeki diğer sanayi kuruluşları...

Giriş Tarihi: 26.09.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 12:09
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İşte Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları! Sıralama değişti! İşte 500 firmanın olduğu liste...

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 418,4 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu.

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İşte Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları! Sıralama değişti! İşte 500 firmanın olduğu liste...

2021'de üçüncü sırada olan Star Rafineri 189,2 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi.

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İşte Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları! Sıralama değişti! İşte 500 firmanın olduğu liste...

Geçen yıl ikinci sırada bulunan Ford Otomotiv ise 140,1 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.

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İşte Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları! Sıralama değişti! İşte 500 firmanın olduğu liste...

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 87,8 milyar liralık üretimden satışla 4'üncü sırada yer aldı.

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İşte Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları! Sıralama değişti! İşte 500 firmanın olduğu liste...

69,5 milyar lirayla Ereğli Demir ve Çelik beşinci sırada yer aldı.