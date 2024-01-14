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Haberler Galeri Emekliye ek zamda zamanla yarış! Meclis'in en önemli gündem maddesi olacak | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Emekliye ek zamda zamanla yarış! Meclis'in en önemli gündem maddesi olacak | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

2024 yılı bütçe maratonundan sonra çalışmalarına ara veren TBMM'yi yoğun bir mesai bekliyor. Meclis'in en önemli gündem maddesini çalışanlar ile emekliler oluşturacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Kabine'de, SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarına yapılacak ilave artış masaya yatırılacak. Ayrıca 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının ne kadar yükseltileceğinin de ele alınıp netleştirilmesi bekleniyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 14.01.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 08:25
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Emekliye ek zamda zamanla yarış! Meclis’in en önemli gündem maddesi olacak | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Meclis'in en önemli gündem maddesini çalışanlar ile emekliler oluşturacak. Ek zammın bu ay içinde hızla yasalaştırılması ve emekli aylıklarına yansıtılması hedefleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek zamda zamanla yarış! Meclis’in en önemli gündem maddesi olacak | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

TBMM'nin yaklaşık 3 haftalık tatili sona erecek ve Genel Kurul 16 Ocak Salı günü mesaiye başlayacak. Önümüzdeki hafta RTÜK'te boşalan bir üyelik için seçim yapılması bekleniyor.

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Emekliye ek zamda zamanla yarış! Meclis’in en önemli gündem maddesi olacak | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Genel Kurul'daki gündem maddelerinden biri de Somali tezkeresi olacak. Cumhurbaşkanlığının, "Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerindeki deniz korsanları ile mücadele eden TSK'nın görev süresini" uzatacak tezkeresinin de ele alınması bekleniyor.

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Emekliye ek zamda zamanla yarış! Meclis’in en önemli gündem maddesi olacak | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

6-8 MADDELİK YASA TEKLİFİ

AK Parti, asgari üretin 17 bin liraya çıkartılması nedeniyle yapılması gereken düzenlemeleri içeren bir yasa teklifi hazırlıyor. 6-8 maddeden oluşacak teklif kapsamında işveren desteğinin 700 liraya yükseltilmesi, kısa çalışma ödeneği gibi konular da yer alacak.

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Emekliye ek zamda zamanla yarış! Meclis’in en önemli gündem maddesi olacak | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Bakanlıklardan gelen isteklere göre teklife bazı eklemelerin de yapılması gündemde. AK Parti, teklifi önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunmayı hedefliyor.