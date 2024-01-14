Emekliye ek zamda zamanla yarış! Meclis'in en önemli gündem maddesi olacak | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

2024 yılı bütçe maratonundan sonra çalışmalarına ara veren TBMM'yi yoğun bir mesai bekliyor. Meclis'in en önemli gündem maddesini çalışanlar ile emekliler oluşturacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Kabine'de, SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarına yapılacak ilave artış masaya yatırılacak. Ayrıca 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının ne kadar yükseltileceğinin de ele alınıp netleştirilmesi bekleniyor.

Sabah Giriş Tarihi: 14.01.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 08:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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