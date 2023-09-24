24 Eylül 2023, Pazar
SGK SSK Bağkur emeklisine Ekim müjdesi geldi! %50 ek zam öncesi 10.000 TL + 2.000 TL ödeme! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
Emeklilerin yüzünü güldürecek kampanya duyuruldu. Bankalar, emekli maaşı alan müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor. Ekim ayına kısa süre kala, emekli ve memur zam oranlarının açıklanması sonrası bankalar, yeni promosyon miktarlarını açıkladı. Son kampanyada ise 12 bin TL detayı dikkat çekti. İşte 2023 yılında bankaların güncel emekli promosyonları...
Giriş Tarihi: 24.09.2023 21:09
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