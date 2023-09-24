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Haberler Galeri SGK SSK Bağkur emeklisine Ekim müjdesi geldi! %50 ek zam öncesi 10.000 TL + 2.000 TL ödeme! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

SGK SSK Bağkur emeklisine Ekim müjdesi geldi! %50 ek zam öncesi 10.000 TL + 2.000 TL ödeme! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Emeklilerin yüzünü güldürecek kampanya duyuruldu. Bankalar, emekli maaşı alan müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor. Ekim ayına kısa süre kala, emekli ve memur zam oranlarının açıklanması sonrası bankalar, yeni promosyon miktarlarını açıkladı. Son kampanyada ise 12 bin TL detayı dikkat çekti. İşte 2023 yılında bankaların güncel emekli promosyonları...

Giriş Tarihi: 24.09.2023 21:09
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SGK SSK Bağkur emeklisine Ekim müjdesi geldi! %50 ek zam öncesi 10.000 TL + 2.000 TL ödeme! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Emeklilere yönelik son dakika zam açıklamaları milyonlarca kişi tarafından takip edilirken, bankalar da Ocak zammı öncesi promosyon miktarlarını güncelliyor. En yüksek promosyon veren bankalar listesi ise duyuruldu. Son kampayada bir bankanın 12.000 TL fırsatı ise oldukça ilgi gördü. İşte, banka banka güncel promosyon ödemeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK SSK Bağkur emeklisine Ekim müjdesi geldi! %50 ek zam öncesi 10.000 TL + 2.000 TL ödeme! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

AKBANK EKİM MÜJDESİNİ DUYURDU!

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 10.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.000 TL chip-para ile birlikte Toplamda 12.000 TL Ödül Fırsatı!

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SGK SSK Bağkur emeklisine Ekim müjdesi geldi! %50 ek zam öncesi 10.000 TL + 2.000 TL ödeme! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, emeklilere özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

31 Ekim'e kadar SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler, 10 bin TL'ye varan nakit promosyona ek olarak kampanya döneminde Axess ya da Wings kredi kartları ile verilecek her yeni otomatik ödeme talimatına 400 TL, toplamda 5 talimatla 2 bin TL'ye varan chip-para kazanma fırsatından faydalanıyor.

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SGK SSK Bağkur emeklisine Ekim müjdesi geldi! %50 ek zam öncesi 10.000 TL + 2.000 TL ödeme! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Müşteriler ayrıca maaşlarını şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi üzerinden kolayca taşıyabilecekler.

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Aylık net geliri 3 bin 499 TL'ye kadar olan emeklilere 3 bin TL promosyon ve 3 bin TL ek promosyon, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL promosyon ve 3 bin 500 TL ek promosyon, 7 bin 499 TL-9 bin 999 TL arasında olanlara 4 bin 500 TL promosyon ve 4 bin 500 TL ek promosyon, 10 bin TL ve üzeri olanlara 5 bin TL promosyon ve 5 bin TL ek promosyon ödeniyor.

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SGK SSK Bağkur emeklisine Ekim müjdesi geldi! %50 ek zam öncesi 10.000 TL + 2.000 TL ödeme! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Buna ilave olarak Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor.