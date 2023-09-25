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Haberler Galeri 18 yaşından önce sigorta yaptırmak mümkün! Hem yaş hem prim gününde avantaj sağlıyor | İşte geleceği biriktirmenin püf notları

18 yaşından önce sigorta yaptırmak mümkün! Hem yaş hem prim gününde avantaj sağlıyor | İşte geleceği biriktirmenin püf notları

Çocuklarının ileride mağdur olmaması için emeklilik fırsatı sunmak isteyen aileler küçük yaşta sigortalı yapmak ya da bireysel emeklilik seçeneklerini tercih ediyor. 18 yaşından önce sigortalı olunması hem yaş hem de prim günü açısından avantaj sağlar. Kanuna göre 18 yaşından küçük olanlar günde en fazla 7 saat, haftada en fazla 35 saat çalışabilir. Çocuklara sigorta rehberiyle ilgili merak edilenler yanıt buldu. İşte detaylar...

Sabah
Giriş Tarihi: 25.09.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 06:24
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18 yaşından önce sigorta yaptırmak mümkün! Hem yaş hem prim gününde avantaj sağlıyor | İşte geleceği biriktirmenin püf notları

İş Kanunu'na göre 18 yaşından önce sigortalı olunması hem yaş hem de prim günü açısından avantaj sağlar ve erken emeklilik kapısı açar. Ancak 18 yaşından önce sigorta yapılması için bazı koşulların oluşması gerekiyor.

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18 yaşından önce sigorta yaptırmak mümkün! Hem yaş hem prim gününde avantaj sağlıyor | İşte geleceği biriktirmenin püf notları

18 yaş altı yapılan sigortalılık prim günleri geçerli olmakla beraber ilk sigortalılık tarihini etkilemiyor. Sigorta başlangıcı 16 yaşında olsa dahi başlangıç tarihi 18 yaşa basıldığı gün başlıyor. Emeklilik koşulları 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç döneme göre değişiyor.

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18 yaşından önce sigorta yaptırmak mümkün! Hem yaş hem prim gününde avantaj sağlıyor | İşte geleceği biriktirmenin püf notları

2008'den önce küçük yaşta sigortalı gösterilenler bugün erken yaşta emekli olabiliyor. Yine bu yaş grubundaki çalışmalar sigortalıya malullük aylığı, sigortalının ölümü halinde eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanmasını sağlıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi de, gençlere, çocuklara hem birikim yapma hem de emeklilik kapısı açıyor.

Çocuk yaşta çalışma ve sigortanın avantajı konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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18 yaşından önce sigorta yaptırmak mümkün! Hem yaş hem prim gününde avantaj sağlıyor | İşte geleceği biriktirmenin püf notları

GÜNLÜK, HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİNDE YAŞ SINIRLAMASI VAR MI?

İş Kanunu'na göre, koşulları taşımak kaydıyla 18 yaş altındakiler sigortalı çalışabilir. 18 yaşından küçük olanlar günde en fazla 7 saat, haftada en fazla 35 saat sınırı bulunuyor. Okul öncesi eğitime devam edenler ise günde en fazla 2 saat, haftada 10 saat çalışabilir. Bu süre, 15 yaşını bitiren çocuklarda haftada 40 saate kadar çıkabiliyor. Emeklilik için prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş koşulu bulunuyor. 18 yaşından küçük sigortalı olmak yaş, prim şartları açısından önemli olmakla birlikte süre açısından bir avantaj sağlamaz.

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18 yaşından önce sigorta yaptırmak mümkün! Hem yaş hem prim gününde avantaj sağlıyor | İşte geleceği biriktirmenin püf notları

YAŞ GRUBUNA GÖRE SİGORTA İŞLEMLERİ FARKLILIK GÖSTERİYOR MU?
Sigorta giriş işlemleri İş Kanunu'na göre yapılırken yaş grubuna göre değişmiyor. Kanuna göre 15 yaşını doldurmayan çocukların çalıştırılması yasak olmasına karşın, 14 yaşını dolduran, ilköğretimini tamamlayan çocuklar, okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabiliyor. Bunun için de 18 yaş altı çalışanın ailesi ile işveren arasında yazılı sözleşme yapılması zorunluluğu bulunuyor.