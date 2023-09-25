18 yaşından önce sigorta yaptırmak mümkün! Hem yaş hem prim gününde avantaj sağlıyor | İşte geleceği biriktirmenin püf notları

Çocuklarının ileride mağdur olmaması için emeklilik fırsatı sunmak isteyen aileler küçük yaşta sigortalı yapmak ya da bireysel emeklilik seçeneklerini tercih ediyor. 18 yaşından önce sigortalı olunması hem yaş hem de prim günü açısından avantaj sağlar. Kanuna göre 18 yaşından küçük olanlar günde en fazla 7 saat, haftada en fazla 35 saat çalışabilir. Çocuklara sigorta rehberiyle ilgili merak edilenler yanıt buldu. İşte detaylar...

Sabah Giriş Tarihi: 25.09.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 06:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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