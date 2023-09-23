Emekliye 10.332 kök maaş çıktı! SGK-SSK, Bağ-kur'luya %50 ek zam+refah payı+seyyanen hesap tablosu! Ekimde +5.000 TL ikramiye! 7.500, 8.000, 8,500 TL...

Milyonlarca emekli için ocak zammı ve iyileştirme beklentisi, yaklaşan önemli bir dönemin habercisi olarak gündemdeki yerini koruyor. Emeklilerin beklentilerini karşılamak için önemli bir adımlar atılmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantıda, emekli maaşlarının iyileştirilmesi için 3 farklı formül masaya yatırılacak. Bu çalışma, son şeklini aldıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. İşte emekliye zamlı maaş tablosu...