Emekliye 10.332 kök maaş çıktı! SGK-SSK, Bağ-kur'luya %50 ek zam+refah payı+seyyanen hesap tablosu! Ekimde +5.000 TL ikramiye! 7.500, 8.000, 8,500 TL...
Milyonlarca emekli için ocak zammı ve iyileştirme beklentisi, yaklaşan önemli bir dönemin habercisi olarak gündemdeki yerini koruyor. Emeklilerin beklentilerini karşılamak için önemli bir adımlar atılmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantıda, emekli maaşlarının iyileştirilmesi için 3 farklı formül masaya yatırılacak. Bu çalışma, son şeklini aldıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. İşte emekliye zamlı maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 23.09.2023
18:43 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
18:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, emeklilerin beklediği iyileştirme çalışmalarına dair umut verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Başkan Erdoğan, ABD ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bu çalışmanın sonuçlarının beklenenden daha fazla uzamayacağını ve en kısa zamanda hayata geçirileceğini vurguladı. İşte emekliye 3 maddeyle 2024 Ocak zammı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilerin gözü kulağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan iyileştirme çalışmasında… Gelirleri artıracak çalışmayla ilgili son açıklamayı Başkan Erdoğan yaptı. ABD ziyareti sırasında konuya değinen Başkan Erdoğan,
"Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireceğiz" ifadesini kullandı. İşte Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...
TAKVİM BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma sürerken, önümüzdeki hafta önemli bir aşamaya geçilecek.
Çalışmanın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla yapılacak toplantıda masaya yatırılması planlanıyor.
Önümüzdeki hafta bakanlar düzeyinde ele alınacak çalışma, tamamlandığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Ardından da Meclis'e sevk edilerek yasa süreci başlatılacak. Emeklilere yönelik iyileştirme çalışmalarında hem kök aylıkları artıracak hem
en düşük emekli aylığını yükseltecek 3 formül gündeme geliyor.