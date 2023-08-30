30 Ağustos 2023, Çarşamba
SGK, SSK, Bağ-Kur'luya yeni maaş taslağı geldi! Emekli maaşlarında %41.88 oranla hesaplar değişti! 7.500 TL maaş alana 9.984 TL! İntibak, seyyanen artış...
Emekli ve memur maaşlarında yapılacak zam oranı için enflasyon oranları yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları maaş zammında belirleyici etken oluyor. Toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında ise memur ve memur emekli maaşlarında yeni zam orano kamuoyuna duyurulacak. Diğer yandan emeklilerin maaşlarına ara zam uygulanıp uygulanmauacağı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. "Emekliye ek zam verilecek mi? Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?" sorularının cevapları bu süreçte gündeme geliyor. İşte, emekli maaş hesaplamasında detaylar!
Giriş Tarihi: 30.08.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 16:06
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25