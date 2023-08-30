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Haberler Galeri SGK, SSK, Bağ-Kur'luya yeni maaş taslağı geldi! Emekli maaşlarında %41.88 oranla hesaplar değişti! 7.500 TL maaş alana 9.984 TL! İntibak, seyyanen artış...

SGK, SSK, Bağ-Kur'luya yeni maaş taslağı geldi! Emekli maaşlarında %41.88 oranla hesaplar değişti! 7.500 TL maaş alana 9.984 TL! İntibak, seyyanen artış...

Emekli ve memur maaşlarında yapılacak zam oranı için enflasyon oranları yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları maaş zammında belirleyici etken oluyor. Toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında ise memur ve memur emekli maaşlarında yeni zam orano kamuoyuna duyurulacak. Diğer yandan emeklilerin maaşlarına ara zam uygulanıp uygulanmauacağı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. "Emekliye ek zam verilecek mi? Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?" sorularının cevapları bu süreçte gündeme geliyor. İşte, emekli maaş hesaplamasında detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 16:06
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SGK, SSK, Bağ-Kur’luya yeni maaş taslağı geldi! Emekli maaşlarında %41.88 oranla hesaplar değişti! 7.500 TL maaş alana 9.984 TL! İntibak, seyyanen artış...

Emekli maaş zammında yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammında hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli zam konusunda önemli açıklamalarda bulundu. "Emekliye ek zam verilecek mi? Emekliye ek zam ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte güncel hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK, SSK, Bağ-Kur’luya yeni maaş taslağı geldi! Emekli maaşlarında %41.88 oranla hesaplar değişti! 7.500 TL maaş alana 9.984 TL! İntibak, seyyanen artış...

Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranında son sözü söyleyecek Hakem Kurulu 4. toplantısını yaptı. Gözler artık nihai kararın açıklanacağı yarına çevrildi. Memur zammının açıklanmasına artık çok kısa bir süre kalırken zam oranının ne kadar olacağı da merakla bekleniyor.

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SGK, SSK, Bağ-Kur’luya yeni maaş taslağı geldi! Emekli maaşlarında %41.88 oranla hesaplar değişti! 7.500 TL maaş alana 9.984 TL! İntibak, seyyanen artış...

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul dün 4'üncü kez bir araya geldi. 8 saat süren toplantı sonrası kararın perşembe günü açıklanacağı duyuruldu.

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SGK, SSK, Bağ-Kur’luya yeni maaş taslağı geldi! Emekli maaşlarında %41.88 oranla hesaplar değişti! 7.500 TL maaş alana 9.984 TL! İntibak, seyyanen artış...

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

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SGK, SSK, Bağ-Kur’luya yeni maaş taslağı geldi! Emekli maaşlarında %41.88 oranla hesaplar değişti! 7.500 TL maaş alana 9.984 TL! İntibak, seyyanen artış...

BAŞKAN ERDOĞAN: ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." demişti.