30 Ağustos 2023, Çarşamba
Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru belgeleri...
"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Faizsiz kredi fırsatı sunan evlilik kredisi başvurusuna yönelik heyecanla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayı bekliyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu gibi vaatlerle ilgili ardı ardına yapılan açıklamalar, kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Evlilik kredisi sayesinde yakın zamanda evlenmeyi planlayan çiftler, daha kolay bir şekilde yuva kurma imkanına kavuşacaklar. Bu kredi imkanının kaynağı ise kurulması planlanan Aile ve Gençlik Bankası olarak öngörülüyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 30.08.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 16:45
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