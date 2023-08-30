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Haberler Galeri Milyonlarca emeklilik bekleyeni etkiliyor! SON 48 saat fırsatını yakalayan EYT aylığına kavuşuyor! 20-25 yaşa kadar... GSS borcunda yapılandırma düzlüğü

Milyonlarca emeklilik bekleyeni etkiliyor! SON 48 saat fırsatını yakalayan EYT aylığına kavuşuyor! 20-25 yaşa kadar... GSS borcunda yapılandırma düzlüğü

Genel Sağlık Sigortası prim borçları için sadece anaparayı ödeyerek borçlarını kapatma fırsatı, 31 Ağustos tarihinde sona eriyor. Ancak, okullarından mezun olup iş bulamayan ya da üniversiteye kabul alamayan gençler için daha uzun bir süreç de devreye giriyor. Ayrıca verilen emeklilik dilekçesinin borcun ödendiği tarihte geçerli olacağı için emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında yatacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 11:33
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Milyonlarca emeklilik bekleyeni etkiliyor! SON 48 saat fırsatını yakalayan EYT aylığına kavuşuyor! 20-25 yaşa kadar... GSS borcunda yapılandırma düzlüğü

Yapılandırma yasası çerçevesinde, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan bireyler için sağlanan imkanların son günleri yaklaşırken, okullarından mezun olup iş bulamayan veya üniversiteye kabul alamayan gençler için de yeni bir muafiyet süreci başladı. Hem GSS borçları hem de gençlerin eğitim ve istihdam süreçleri hakkında oldukça fazla detay merak konusu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca emeklilik bekleyeni etkiliyor! SON 48 saat fırsatını yakalayan EYT aylığına kavuşuyor! 20-25 yaşa kadar... GSS borcunda yapılandırma düzlüğü

Kimlerin GSS primi ödemesi gerekiyor?

Sosyal güvencesi olmayanların GSS primi yatırması gerekiyor. Bu kişiler aylık 402,43 lira (mevcut asgari ücrete göre) ödemeyle aile boyu GSS kapsamına alınıyor.

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Milyonlarca emeklilik bekleyeni etkiliyor! SON 48 saat fırsatını yakalayan EYT aylığına kavuşuyor! 20-25 yaşa kadar... GSS borcunda yapılandırma düzlüğü

Ancak bu kişilerden hane içindeki kişi başına geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inin (mevcut asgari ücrete göre 4 bin 471 lira 50 kuruşun) altında olanların primini devlet yatırıyor. Ayrıca 18 yaş altı tüm çocuklar GSS primi ödemeksizin sağlık hizmetlerinden yararlandırılıyor.

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Milyonlarca emeklilik bekleyeni etkiliyor! SON 48 saat fırsatını yakalayan EYT aylığına kavuşuyor! 20-25 yaşa kadar... GSS borcunda yapılandırma düzlüğü

Gençlerin de mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca sağlık primlerini devlet karşılıyor. Burada bir yaş sınırı var, lise mezunlarında 20, üniversite mezunlarında ise 25. İşbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılanların da primi İŞKUR tarafından ödeniyor. İşsizlik maaşı alanlar da bu sürede sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

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Milyonlarca emeklilik bekleyeni etkiliyor! SON 48 saat fırsatını yakalayan EYT aylığına kavuşuyor! 20-25 yaşa kadar... GSS borcunda yapılandırma düzlüğü

Okulundan mezun olanların muafiyeti nasıl uygulanıyor?

2 yıllık muafiyet, her öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren başlıyor. Öğrencilerin mezuniyet kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kayıtlarından elektronik ortamda alınarak GSS tescil işlemleri yapılıyor. GSS muafiyetinin uygulandığı süre boyunca lise mezununun 20 yaşını, üniversite mezununun 25 yaşını geçmesi halinde muafiyet 2 yıl şeklinde değil, yaş sınırı geçilinceye kadar geçerli oluyor. Lise mezunları için maksimum yaş sınırı 20 olduğu için, örneğin bu yıl mezun olan 19 yaşındaki bir genç 2 yıl değil, 1 yıl GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Bu arada üniversiteye başlarsa, 25 yaşını dolduruncaya kadar GSS muafiyetinden yararlanmaya devam edebiliyor.

Üniversiteden mezun olan 23 yaşındaki bir gencin 2 yıl süreyle GSS muafiyeti imkanı bulunurken, mezuniyet tarihinde 24 yaşında olan genç en fazla 1 yıl bundan yararlanabiliyor.