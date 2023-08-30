Milyonlarca emeklilik bekleyeni etkiliyor! SON 48 saat fırsatını yakalayan EYT aylığına kavuşuyor! 20-25 yaşa kadar... GSS borcunda yapılandırma düzlüğü

Okulundan mezun olanların muafiyeti nasıl uygulanıyor?

2 yıllık muafiyet, her öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren başlıyor. Öğrencilerin mezuniyet kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kayıtlarından elektronik ortamda alınarak GSS tescil işlemleri yapılıyor. GSS muafiyetinin uygulandığı süre boyunca lise mezununun 20 yaşını, üniversite mezununun 25 yaşını geçmesi halinde muafiyet 2 yıl şeklinde değil, yaş sınırı geçilinceye kadar geçerli oluyor. Lise mezunları için maksimum yaş sınırı 20 olduğu için, örneğin bu yıl mezun olan 19 yaşındaki bir genç 2 yıl değil, 1 yıl GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Bu arada üniversiteye başlarsa, 25 yaşını dolduruncaya kadar GSS muafiyetinden yararlanmaya devam edebiliyor.

Üniversiteden mezun olan 23 yaşındaki bir gencin 2 yıl süreyle GSS muafiyeti imkanı bulunurken, mezuniyet tarihinde 24 yaşında olan genç en fazla 1 yıl bundan yararlanabiliyor.