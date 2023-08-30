30 Ağustos 2023, Çarşamba
Milyonlarca emeklilik bekleyeni etkiliyor! SON 48 saat fırsatını yakalayan EYT aylığına kavuşuyor! 20-25 yaşa kadar... GSS borcunda yapılandırma düzlüğü
Genel Sağlık Sigortası prim borçları için sadece anaparayı ödeyerek borçlarını kapatma fırsatı, 31 Ağustos tarihinde sona eriyor. Ancak, okullarından mezun olup iş bulamayan ya da üniversiteye kabul alamayan gençler için daha uzun bir süreç de devreye giriyor. Ayrıca verilen emeklilik dilekçesinin borcun ödendiği tarihte geçerli olacağı için emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında yatacak.
Giriş Tarihi: 30.08.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 11:33
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