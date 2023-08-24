24 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SGK-SSK, Bağ-kur'lular emekliliğiniz yanabilir! Hizmet dökümünüzdeki 3 harf tehlikeye sokuyor! EYT'de gün prim yıl şartı...

SGK-SSK, Bağ-kur'lular emekliliğiniz yanabilir! Hizmet dökümünüzdeki 3 harf tehlikeye sokuyor! EYT'de gün prim yıl şartı...

Emeklilik hakkı kazanmış milyonlarca vatandaş, EYT (Erken Emeklilik) kapsamında bekledikleri fırsatı yakalarken, dikkat etmeleri gereken kritik bir nokta bulunuyor. Emeklilik için gereken gün, prim ve hizmet yılı şartlarını tamamlamış gibi görünseler de, hizmet dökümlerinde yer alan bazı detaylar emeklilik haklarını riske sokabilir. İşte sigortalıları emeklilikten edecek harfler…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023 18:31
  • 1
  • 13
SGK-SSK, Bağ-kur’lular emekliliğiniz yanabilir! Hizmet dökümünüzdeki 3 harf tehlikeye sokuyor! EYT’de gün prim yıl şartı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 5 milyon kişiye emeklilik yolu açtı. Ancak bu fırsatı kaçırmamak için dikkat edilmesi gereken kritik bir detay bulunuyor. Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarih aralığına çekenler, prim ve yıl şartlarını tamamladıklarında emeklilik aylığı başvurusu yaparken beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirler. Bu 3 harf emekliliğinizi askıya aldırabilir. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
SGK-SSK, Bağ-kur’lular emekliliğiniz yanabilir! Hizmet dökümünüzdeki 3 harf tehlikeye sokuyor! EYT’de gün prim yıl şartı...

EYT yasası yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açarken, yeni reformlar için de hazırlıklar başladı. Özellikle Bağ-Kur'lulara ve kadınlara yönelik emeklilik müjdeleri için kollar sıvandı.

  • 3
  • 13
SGK-SSK, Bağ-kur’lular emekliliğiniz yanabilir! Hizmet dökümünüzdeki 3 harf tehlikeye sokuyor! EYT’de gün prim yıl şartı...

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olup ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihlere çekip prim ve yıl şartını tamamlayanlar aylık başvurusunu yaparken, hizmet dökümünde yer alan bazı harfler, emekliliği tehlikeye sokuyor.

  • 4
  • 13
SGK-SSK, Bağ-kur’lular emekliliğiniz yanabilir! Hizmet dökümünüzdeki 3 harf tehlikeye sokuyor! EYT’de gün prim yıl şartı...

HANGİ HARFLER KRİTİK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gerçekleştirdiği denetimlerin ardından bazı kriterlere göre iş yerlerini S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodluyor. 'Ş' harfi, iş yerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor.

  • 5
  • 13
SGK-SSK, Bağ-kur’lular emekliliğiniz yanabilir! Hizmet dökümünüzdeki 3 harf tehlikeye sokuyor! EYT’de gün prim yıl şartı...

Ş HARFİ VARSA NE OLACAK?

Eğer bir iş yerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulmuşsa, burası hakkında bir denetim süreci başlıyor. Söz konusu denetimin amacı, bu iş yerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığını tespit etmek.