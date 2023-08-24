24 Ağustos 2023, Perşembe
SGK-SSK, Bağ-kur'lular emekliliğiniz yanabilir! Hizmet dökümünüzdeki 3 harf tehlikeye sokuyor! EYT'de gün prim yıl şartı...
Emeklilik hakkı kazanmış milyonlarca vatandaş, EYT (Erken Emeklilik) kapsamında bekledikleri fırsatı yakalarken, dikkat etmeleri gereken kritik bir nokta bulunuyor. Emeklilik için gereken gün, prim ve hizmet yılı şartlarını tamamlamış gibi görünseler de, hizmet dökümlerinde yer alan bazı detaylar emeklilik haklarını riske sokabilir. İşte sigortalıları emeklilikten edecek harfler…
Giriş Tarihi: 24.08.2023 18:31
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13