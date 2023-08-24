SGK-SSK, Bağ-kur’lular emekliliğiniz yanabilir! Hizmet dökümünüzdeki 3 harf tehlikeye sokuyor! EYT’de gün prim yıl şartı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 5 milyon kişiye emeklilik yolu açtı. Ancak bu fırsatı kaçırmamak için dikkat edilmesi gereken kritik bir detay bulunuyor. Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarih aralığına çekenler, prim ve yıl şartlarını tamamladıklarında emeklilik aylığı başvurusu yaparken beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirler. Bu 3 harf emekliliğinizi askıya aldırabilir. İşte detayları...