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Haberler Galeri EYT sistemi 2. Torba Yasa ile yenilendi! 2 madde reform niteliğinde! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro, kısmi emeklilik... 

EYT sistemi 2. Torba Yasa ile yenilendi! 2 madde reform niteliğinde! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro, kısmi emeklilik... 

Emeklilik süreçlerinin daha etkili ve avantajlı hale getirilmesini amaçlayan yeni reformlar, 2. torba yasa kapsamında hayata geçirilmek üzere planlanıyor. Bu kapsamda yapılan değişiklikler özellikle prim oranlarının düşürülmesi ve yaş şartlarında esneklik gibi önemli adımları içeriyor. Peki 2. torba yasa neleri kapsıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023 21:25
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EYT sistemi 2. Torba Yasa ile yenilendi! 2 madde reform niteliğinde! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro, kısmi emeklilik...

Gündemde uzun bir süredir yerini alan yeni emeklilik sistemi, hükümet tarafından gerçekleştirilen önemli bir reformla hayata geçiriliyor. Bu emeklilik reformu, çalışanların emeklilik planlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak sağlayacak önemli değişiklikleri barındırıyor. Özellikle prim oranlarının düşürülmesi ve emeklilik sürecinin daha erişilebilir hale getirilmesi bu reformun temel unsurları arasında yer alıyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT sistemi 2. Torba Yasa ile yenilendi! 2 madde reform niteliğinde! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro, kısmi emeklilik...

EYT yasasıyla yaklaşık 5 milyon kişiye prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik yolu açılırken, yeni reformlar için de kollar sıvandı.

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EYT sistemi 2. Torba Yasa ile yenilendi! 2 madde reform niteliğinde! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro, kısmi emeklilik...

Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün şartının 9000'den 7200'e çekilmesi, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği verilmesi, kadınlarda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi için çalışmalar sürerken, 3600 ek gösterge 1'inci dereceye gelen tüm memurlara verilerek kapsama girenlerin emekli ikramiyeleri ve emekli aylıklarında artışın yolu açılacak.

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EYT sistemi 2. Torba Yasa ile yenilendi! 2 madde reform niteliğinde! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro, kısmi emeklilik...

Bu düzenlemelerin Ekim'de Meclis'e taşınması beklenirken, toplu sözleşme gündemine taşınan erken emeklilik talepleri hakkında verilecek karar da merakla bekleniyor. İşte emekliliği kolaylaştıracak, destekleyecek adımlar…

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EYT sistemi 2. Torba Yasa ile yenilendi! 2 madde reform niteliğinde! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro, kısmi emeklilik...

BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL KAZANDIRACAK DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Düzenlemenin kapsamı çalışmalar sonucunda netleşecek. Çalışmalarda öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. İş yerinde çalışan personel sayısı vb. kriterlerle kimlerin kapsama gireceği belirlenecek. Ayrıca tarih konusu önemli olacak.