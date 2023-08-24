24 Ağustos 2023, Perşembe
EYT sistemi 2. Torba Yasa ile yenilendi! 2 madde reform niteliğinde! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro, kısmi emeklilik...
Emeklilik süreçlerinin daha etkili ve avantajlı hale getirilmesini amaçlayan yeni reformlar, 2. torba yasa kapsamında hayata geçirilmek üzere planlanıyor. Bu kapsamda yapılan değişiklikler özellikle prim oranlarının düşürülmesi ve yaş şartlarında esneklik gibi önemli adımları içeriyor. Peki 2. torba yasa neleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 24.08.2023 21:25
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