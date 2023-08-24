EYT sistemi 2. Torba Yasa ile yenilendi! 2 madde reform niteliğinde! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro, kısmi emeklilik... 

Gündemde uzun bir süredir yerini alan yeni emeklilik sistemi, hükümet tarafından gerçekleştirilen önemli bir reformla hayata geçiriliyor. Bu emeklilik reformu, çalışanların emeklilik planlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak sağlayacak önemli değişiklikleri barındırıyor. Özellikle prim oranlarının düşürülmesi ve emeklilik sürecinin daha erişilebilir hale getirilmesi bu reformun temel unsurları arasında yer alıyor. İşte detayları...