3600 ek göstergeyle memura, emekliye piyango vuracak! 12.900 TL maaş alan 4C’liye 15.800 TL cepte! Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

3600 ek gösterge düzenlemesi Türkiye'de geniş bir kesimin ilgi ve heyecanını uyandırdı. 500 bini aşkın kişi, beklenen düzenlemenin son gelişmelerini takip ediyor. Özellikle emekliler ve çalışanlar, bu düzenlemenin getireceği olası artışları merakla bekliyor. Planlara göre, Ekim ayında Meclis'e sunulması hedeflenen bu düzenlemeyle birlikte, emekli maaşları ve ikramiyelerinde artış yaşanması bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge son durum ne?