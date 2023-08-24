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Haberler Galeri 3600 ek göstergeyle memura, emekliye piyango vuracak! 12.900 TL maaş alan 4C'liye 15.800 TL cepte! Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

3600 ek göstergeyle memura, emekliye piyango vuracak! 12.900 TL maaş alan 4C'liye 15.800 TL cepte! Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin son gelişmeler 500 bini aşkın kişinin heyecanını artırdı. Emeklilerin ve çalışanların merakla beklediği düzenleme, Ekim ayında Meclis'e gelmesi planlanıyor. Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri artacak. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023 17:48 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 17:48
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3600 ek göstergeyle memura, emekliye piyango vuracak! 12.900 TL maaş alan 4C’liye 15.800 TL cepte! Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

3600 ek gösterge düzenlemesi Türkiye'de geniş bir kesimin ilgi ve heyecanını uyandırdı. 500 bini aşkın kişi, beklenen düzenlemenin son gelişmelerini takip ediyor. Özellikle emekliler ve çalışanlar, bu düzenlemenin getireceği olası artışları merakla bekliyor. Planlara göre, Ekim ayında Meclis'e sunulması hedeflenen bu düzenlemeyle birlikte, emekli maaşları ve ikramiyelerinde artış yaşanması bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek göstergeyle memura, emekliye piyango vuracak! 12.900 TL maaş alan 4C’liye 15.800 TL cepte! Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

Milyonlarca memur ve emeklisinin yakından takip ettiği toplu sözleşme görüşmelerinde artık son viraja girilirken, 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin gelen açıklamalar sevindirdi.

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3600 ek göstergeyle memura, emekliye piyango vuracak! 12.900 TL maaş alan 4C’liye 15.800 TL cepte! Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı "Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi hususunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapılacak" şeklindeki açıklamasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı.

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3600 ek göstergeyle memura, emekliye piyango vuracak! 12.900 TL maaş alan 4C’liye 15.800 TL cepte! Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle milyonların yüzü güldü. Birinci dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Ek gösterge; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı.

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3600 ek göstergeyle memura, emekliye piyango vuracak! 12.900 TL maaş alan 4C’liye 15.800 TL cepte! Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

Şimdi bu düzenlemenin dışında kalanlara da piyango vuracak.