24 Ağustos 2023, Perşembe
3600 ek göstergeyle memura, emekliye piyango vuracak! 12.900 TL maaş alan 4C'liye 15.800 TL cepte! Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...
3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin son gelişmeler 500 bini aşkın kişinin heyecanını artırdı. Emeklilerin ve çalışanların merakla beklediği düzenleme, Ekim ayında Meclis'e gelmesi planlanıyor. Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri artacak. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 24.08.2023 17:48 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 17:48
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