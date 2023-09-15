Geliri az olanın primi devletten! Ödeme gücü olmayanın borcu siliniyor | Okul biter, Genel Sağlık Sigortası bitmez

GSS PRİMİ 402.44 LİRA



Sosyal Güvenlik Kurumu, GSS konusunda merak edilen sorulara açıklık getirdi. GSS primi Temmuz ayından itibaren 402.44 lira olurken, GSS ödeme yükümlüleri herhangi bir işte çalışmıyor ve ailesinin ödeme gücü yoksa gelir testine girmesi gerekiyor.