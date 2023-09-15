HaberlerGaleriGeliri az olanın primi devletten! Ödeme gücü olmayanın borcu siliniyor | Okul biter, Genel Sağlık Sigortası bitmez
Geliri az olanın primi devletten! Ödeme gücü olmayanın borcu siliniyor | Okul biter, Genel Sağlık Sigortası bitmez
Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, geliri düşük kesimlere yönelik destekleri de artırıyor. Devlet parası olmayana bedava sağlık hizmeti sağlıyor. Geliri 4 bin 471 liradan az olanların primini Hazine karşılıyor.18 yaşına kadar tüm çocuklar GSS kapsamında.