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Geliri az olanın primi devletten! Ödeme gücü olmayanın borcu siliniyor | Okul biter, Genel Sağlık Sigortası bitmez

Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, geliri düşük kesimlere yönelik destekleri de artırıyor. Devlet parası olmayana bedava sağlık hizmeti sağlıyor. Geliri 4 bin 471 liradan az olanların primini Hazine karşılıyor.18 yaşına kadar tüm çocuklar GSS kapsamında.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.09.2023 06:51
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Geliri az olanın primi devletten! Ödeme gücü olmayanın borcu siliniyor | Okul biter, Genel Sağlık Sigortası bitmez

Gelir testine başvuran binlerce vatandaşın geçmişe dönük prim borçları silinirken, Genel Sağlık Sigortasına dâhil olan vatandaşlar istedikleri hastaneden ücretsiz hizmet alabiliyor.

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Geliri az olanın primi devletten! Ödeme gücü olmayanın borcu siliniyor | Okul biter, Genel Sağlık Sigortası bitmez

18 yaşına kadar tüm çocuklar, 20 yaşına kadar lise öğrencileri, 25 yaşına kadar yükseköğrenim gören öğrenciler GSS kapsamında bulunuyor. Üniversite öğrencileri 25 yaşı geçmeyecek şekilde okul bitince 2 yıl ücretsiz sağlık hizmeti almaya devam ediyor.

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Geliri az olanın primi devletten! Ödeme gücü olmayanın borcu siliniyor | Okul biter, Genel Sağlık Sigortası bitmez

GSS PRİMİ 402.44 LİRA

Sosyal Güvenlik Kurumu, GSS konusunda merak edilen sorulara açıklık getirdi. GSS primi Temmuz ayından itibaren 402.44 lira olurken, GSS ödeme yükümlüleri herhangi bir işte çalışmıyor ve ailesinin ödeme gücü yoksa gelir testine girmesi gerekiyor.

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Geliri az olanın primi devletten! Ödeme gücü olmayanın borcu siliniyor | Okul biter, Genel Sağlık Sigortası bitmez

Gelir testinde hane içindeki kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa primleri devlet karşılıyor. Gelir testinde kişi başına geliri 4 bin 471 liradan fazla olanlar primlerini kendi ödeyecek, az çıkanın primini Hazine karşılıyor.

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Geliri az olanın primi devletten! Ödeme gücü olmayanın borcu siliniyor | Okul biter, Genel Sağlık Sigortası bitmez

YABANCI ÖĞRENCİLER 536 LİRA YATIRACAK

Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları durumunda genel sağlık sigortasının sağladığı haklardan faydalanabiliyor.