HaberlerGaleriSGK-SSK, Bağ-Kur emekliye az evvel duyuruldu! Maaşa ek hesaplara yatıyor! En düşük 5.250, 6.750, 7.500, 8.000 TL alanlar...
SGK-SSK, Bağ-Kur emekliye az evvel duyuruldu! Maaşa ek hesaplara yatıyor! En düşük 5.250, 6.750, 7.500, 8.000 TL alanlar...
Emeklilik dönemi, artık finansal açıdan da aktif bir şekilde değerlendirilebilecek bir fırsat zamanı olarak görülüyor. Emekli vatandaşlar, bankaların sunmuş olduğu özel promosyon kampanyaları sayesinde, hem maddi güvenliklerini sağlama konusunda adımlar atıyorlar hem de ek gelir elde etme imkanlarına kavuşuyorlar. İşte maaşa göre fırsat ödemeleri...