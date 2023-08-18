SGK-SSK, Bağ-Kur emekliye az evvel duyuruldu! Maaşa ek hesaplara yatıyor! En düşük 5.250, 6.750, 7.500, 8.000 TL alanlar... 

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte emekli vatandaşlar için özel olarak hazırlanan kampanyaları duyuruldu. Bu kampanyalar, emeklilerin maaşlarını desteklemek ve ekonomik koşullarını daha iyi bir seviyeye taşımalarını amaçlıyor. EYT'liler ve mevcut aylık alanlar da unutulmadı; onlar da bu promosyon fırsatlarından yararlanarak ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabilecekler. Ağustos ayında hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği, SGK-SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan duyurularla birlikte aktarıldı. İşte detayları...