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Haberler Galeri SGK-SSK, Bağ-Kur emekliye az evvel duyuruldu! Maaşa ek hesaplara yatıyor! En düşük 5.250, 6.750, 7.500, 8.000 TL alanlar... 

SGK-SSK, Bağ-Kur emekliye az evvel duyuruldu! Maaşa ek hesaplara yatıyor! En düşük 5.250, 6.750, 7.500, 8.000 TL alanlar... 

Emeklilik dönemi, artık finansal açıdan da aktif bir şekilde değerlendirilebilecek bir fırsat zamanı olarak görülüyor. Emekli vatandaşlar, bankaların sunmuş olduğu özel promosyon kampanyaları sayesinde, hem maddi güvenliklerini sağlama konusunda adımlar atıyorlar hem de ek gelir elde etme imkanlarına kavuşuyorlar. İşte maaşa göre fırsat ödemeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 06:46
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SGK-SSK, Bağ-Kur emekliye az evvel duyuruldu! Maaşa ek hesaplara yatıyor! En düşük 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alanlar...

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte emekli vatandaşlar için özel olarak hazırlanan kampanyaları duyuruldu. Bu kampanyalar, emeklilerin maaşlarını desteklemek ve ekonomik koşullarını daha iyi bir seviyeye taşımalarını amaçlıyor. EYT'liler ve mevcut aylık alanlar da unutulmadı; onlar da bu promosyon fırsatlarından yararlanarak ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabilecekler. Ağustos ayında hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği, SGK-SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan duyurularla birlikte aktarıldı. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK-SSK, Bağ-Kur emekliye az evvel duyuruldu! Maaşa ek hesaplara yatıyor! En düşük 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alanlar...

YAPI KREDİ:

1 Ağustos 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

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SGK-SSK, Bağ-Kur emekliye az evvel duyuruldu! Maaşa ek hesaplara yatıyor! En düşük 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alanlar...

AKBANK:

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL' ye Varan Promosyona ek 3.000 TL chip-para ile birlikte 10.000 TL'ye varan promosyon ödüyor.

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SGK-SSK, Bağ-Kur emekliye az evvel duyuruldu! Maaşa ek hesaplara yatıyor! En düşük 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alanlar...

GARANTİ BBVA:

Garanti BBVA'ya, 7.500 TL'ye varan nakit banka emekli maaş promosyonu veriyor.

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SGK-SSK, Bağ-Kur emekliye az evvel duyuruldu! Maaşa ek hesaplara yatıyor! En düşük 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alanlar...

QNB:

8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emekli promosyonu veriyor.