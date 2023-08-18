Emekliye ilaç gibi gelecek jest! SSK, Bağ-Kur’luya ek zam kapıda! Ocak 2024’ten önce DİP maaşlar şekilleniyor! 7.500 TL alana 9.894 TL…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız.