Memura, emekliye okkalı artış! 3600 ek gösterge+Toplu Sözleşmeyle zammıyla maaş tablosu şekilleniyor! Öğretmen, hemşire, polis...
2023 Toplu Sözleşme Görüşmeleri kritik bir aşamada ilerliyor. Bugün Bakan Işıkhan tarafından açıklanan 2. teklif, memur zammını yüzde 40'ın üzerine çıkartarak enflasyonun yaklaşık 10 puan üstüne taşıyor. Bu teklif, tüm memurların ve memur emekli maaşı ile sosyal destek ödemelerinin seyrini etkileyecek. Peki memur, memur emekli zammı ne kadar olacak? İşte detayları...
Giriş Tarihi: 18.08.2023
08:04 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
08:05
2024 yılının toplu sözleşme zammı için atılan adımlar belirginleşiyor. İlk teklif, 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 14, ikinci yarısı için ise yüzde 9 olarak sunuldu. Bakan Işıkhan'ın açıkladığı ikinci teklif, memur maaşları ve emekli maaşlarına doğrudan etki edecek. Bu önemli süreç, 3,7 milyon memur, 2,7 milyon memur emeklisi ve sosyal ödeme alan 2,4 milyon vatandaşı yakından ilgilendiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2. zam teklifi için açıklamalarda bulundu:
Bildiğiniz gibi kamu işveren heyeti olarak maaş artışlarına ilişkin ilk teklifimizi 14 Ağustos'ta paylaşmıştık. Bugün ikinci teklifimizi paylaşıyoruz.
"2024 İÇİN YÜZDE 15+10, 2025 İÇİN YÜZDE 6+5"
2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 ocak ayında yüzde 43'ü bulan artış öngörülmüştür.
"KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 57'Yİ BULUYOR"
2024'ün ikinci döneminde kümülatif artış yüzde 57'yi bulmaktadır. Bu ikinci teklifimizi paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyorum. Sürecin devam edeceğini de hatırlatmak isterim.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimiz 22 yılda her türlü müdahale ve felaketlere karşı güçlü irade ortaya koymuştur. Enflasyonist baskılarla mücadele etmek için Memur, işçi, çiftçiye destekler verdik, vermeye devam ediyoruz.
Biz yönetimde bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek hareket etmeye özen gösteriyoruz.
Biz Türkiye'ye 22 yıldır büyük resimden bakıyoruz. Sürekli sosyal adaleti sağlamaya büyük önem veriyoruz. Toplu sözleşme sürecinde gelen talepleri bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim.