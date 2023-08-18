Memura, emekliye okkalı artış! 3600 ek gösterge+Toplu Sözleşmeyle zammıyla maaş tablosu şekilleniyor! Öğretmen, hemşire, polis...

2024 yılının toplu sözleşme zammı için atılan adımlar belirginleşiyor. İlk teklif, 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 14, ikinci yarısı için ise yüzde 9 olarak sunuldu. Bakan Işıkhan'ın açıkladığı ikinci teklif, memur maaşları ve emekli maaşlarına doğrudan etki edecek. Bu önemli süreç, 3,7 milyon memur, 2,7 milyon memur emeklisi ve sosyal ödeme alan 2,4 milyon vatandaşı yakından ilgilendiriyor.