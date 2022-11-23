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EYT'de tüm hesaplar yekten değişti! 1999 sonrasına da piyango vuracak! 5 bin primle çizelge tablosu...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere EYT yasası 1999 yılı öncesinde sigortalı olanları kapsayacak. Ancak daha sonra sigortalı olanlar için de EYT'li olma hakkı var. Aralık ayı ile birlikte Meclis'e gelip, yeni yılda Ocak ayı içerisinde ise yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT düzenlemesi yasalaştığı takdirde sürecin sonunda başvurular başlayacak. EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? sorularına yanıt aranıyor. İşte 1999 yılı sonrasındakiler için EYT'li yapacak 5 madde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 21:51
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EYT’de tüm hesaplar yekten değişti! 1999 sonrasına da piyango vuracak! 5 bin primle çizelge tablosu...

Son dakika EYT haberleri... EYT düzenlemesinin Ocak ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Ocak ayında ise düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından başvurular başlayacak ve maaşlar hesaplanacak. EYT yasası 1999 düzenlemesi öncesi sigortalıları kapsıyor. Ancak daha sonra sigortalı olanlar için de EYT'li olma hakları var. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de tüm hesaplar yekten değişti! 1999 sonrasına da piyango vuracak! 5 bin primle çizelge tablosu...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme Aralık ayı ile birlikte Meclis'e gelip, yeni yılda Ocak ayı içerisinde ise yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT düzenlemesi sonrası yasalaşma sürecinin sonunda başvurular başlayacak.

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EYT’de tüm hesaplar yekten değişti! 1999 sonrasına da piyango vuracak! 5 bin primle çizelge tablosu...

İlk etapta 1,5 milyon EYT'linin şartları tamamladığı belirtiliyor. Bu vatandaşlar emekli olduktan sonra şartları eksik olanlar tamamladıkları tarihte emekliliğe hak kazanacak. Böylece tüm EYT'liler emekli olacak.

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EYT’de tüm hesaplar yekten değişti! 1999 sonrasına da piyango vuracak! 5 bin primle çizelge tablosu...

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

EYT yasası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini tamamlamış sigortalıları kapsıyor. Ancak 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da EYT'li olmak için bazı imkanlar var. Özellikle işe giriş tarihini öne çekme durumunda olan sigortalılar EYT kapsamına girebilir. Ancak bu imkanlardan özellikle ilk dördü için EYT yasasının içinde bir düzenleme şart görünüyor.

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EYT’de tüm hesaplar yekten değişti! 1999 sonrasına da piyango vuracak! 5 bin primle çizelge tablosu...

BORÇLANMALAR ÖNEMLİ

8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar borçlanma yöntemleriyle işe giriş tarihlerini geri çekebiliyor. Bu durum onları EYT kapsamına alabilir. Bunun için 5 ayrı yöntem var.