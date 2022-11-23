EYT'de tüm hesaplar yekten değişti! 1999 sonrasına da piyango vuracak! 5 bin primle çizelge tablosu...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere EYT yasası 1999 yılı öncesinde sigortalı olanları kapsayacak. Ancak daha sonra sigortalı olanlar için de EYT'li olma hakkı var. Aralık ayı ile birlikte Meclis'e gelip, yeni yılda Ocak ayı içerisinde ise yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT düzenlemesi yasalaştığı takdirde sürecin sonunda başvurular başlayacak. EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? sorularına yanıt aranıyor. İşte 1999 yılı sonrasındakiler için EYT'li yapacak 5 madde...