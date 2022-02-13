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Erken emeklilik için gün doğdu! Emeklilik bekleyen herkesi ilgilendiriyor! Bağ-Kur ve SSK'lı olanlar dikkat...

Milyonlarca çalışan erken emeklilik hakkında detayları merak ediyor. Yasalar bazı durumlarda vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunabiliyor. Kadınlar doğum borçlanması ile erken emeklilik yolunu aralıyor, staj da avantaj getiriyor. Engelli çocuğu olanlara ise yaş ve prim desteği var. Yapılan düzenleme sonrasında erken emeklilik için detayları haberimizde derledik. İşte, erken emeklilik şartları nelerdir? Erken emeklilik başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2022 18:55
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Erken emeklilik için gün doğdu! Emeklilik bekleyen herkesi ilgilendiriyor! Bağ-Kur ve SSK’lı olanlar dikkat...

Erken emeklilik için gün doğdu. Emeklilik bekleyen herkesi ilgilendiriyor. Bağ-Kur ve SSK'lı olanlar dikkat... Emekli olmak kuşkusuz bütün çalışanların hayalidir. Erken emeklilik şartları ise bu süreçte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizde erken emeklilik için çeşitli yollar var. Annelere, doğum borçlanması erken emeklilik yolunu açıyor. Ayrıca engelli çocuğu olanlara farklı bir imkan sunuluyor. Hal böyle olunca erken emeklik başvuruları ve detayları için açıklamalar merak ediliyor. İşte, erken emeklilik şartları...

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Erken emeklilik için gün doğdu! Emeklilik bekleyen herkesi ilgilendiriyor! Bağ-Kur ve SSK’lı olanlar dikkat...

İşte erken emeklilik yolları:

1. Kimler borçlanma yapabilir?

Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanların da doğum borçlanması imkanı var. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Yani sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için böyle bir borçlanma imkanı tanınmıyor. Ayrıca çocuğun sağ olması gerekiyor. Doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor.

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Erken emeklilik için gün doğdu! Emeklilik bekleyen herkesi ilgilendiriyor! Bağ-Kur ve SSK’lı olanlar dikkat...

2. Staj sonrası süre borçlanılabilir mi?

Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında farklı bir uygulama bulunuyor. Anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanarak 2 bin 160 gün kazanıyor.

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Erken emeklilik için gün doğdu! Emeklilik bekleyen herkesi ilgilendiriyor! Bağ-Kur ve SSK’lı olanlar dikkat...

3. Borçlanma hangi süreleri kapsıyor, ne kadar süre için yapılıyor?

Her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazanılıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl içinde çalışılmayan süreler borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor. Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor. Eğer doğumdan sonra çalışmaya başladıysanız, o süreleri borçlanamazsınız.

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Erken emeklilik için gün doğdu! Emeklilik bekleyen herkesi ilgilendiriyor! Bağ-Kur ve SSK’lı olanlar dikkat...

4. Anneye hangi avantajları sağlıyor?

Kadınlar doğum sonrası çalışmadıkları günlerin primlerini toplu olarak hizmet süresine ekletebiliyor. Böylece 3 çocuğu olan bir anne 6 yıllık, yani 2160 günlük primi çalışmadan ödeyip emeklilik hesabında kullanabiliyor.