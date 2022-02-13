13 Şubat 2022, Pazar
Erken emeklilik için gün doğdu! Emeklilik bekleyen herkesi ilgilendiriyor! Bağ-Kur ve SSK'lı olanlar dikkat...
Milyonlarca çalışan erken emeklilik hakkında detayları merak ediyor. Yasalar bazı durumlarda vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunabiliyor. Kadınlar doğum borçlanması ile erken emeklilik yolunu aralıyor, staj da avantaj getiriyor. Engelli çocuğu olanlara ise yaş ve prim desteği var. Yapılan düzenleme sonrasında erken emeklilik için detayları haberimizde derledik. İşte, erken emeklilik şartları nelerdir? Erken emeklilik başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 13.02.2022 18:55
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12